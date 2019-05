Noche de emoción y decepciones

Noche de sensaciones encontradas en las sedes de los diferentes partidos políticos que en estas elecciones municipales optaban a lograr representación en el Ayuntamiento benaventano. Nervios, sorpresas por los resultados obtenidos en algunas mesas, resignación en algunos casos y en otros, decepción. Muy contentos en el Partido Socialistas al conocer los resultados, aunque a lo largo del escrutinio los nervios por lograr la mayoría absoluta empañaban un tanto la emoción.

"Hemos alcanzado el objetivo que teníamos y que nos daban las encuestas, en momentos hemos rozado la mayoría absoluta", señalaba el candidato socialista y alcalde de Benavente, Luciano Huerga. "Muy satisfechos porque ser gobierno y subir dos concejales significa subir dos concejales y que hemos hecho un buen trabajo durante estos cuatro años. Hemos subido más de 1.000 votos y hemos conseguido un resultado histórico en la ciudad".

Declaraciones que hacía tras haber hablado ya con el candidato de Izquierda Unida, Manuel Burón. "Nos hemos felicitado y tenemos claro que vamos a reeditar el gobierno progresista", aseguraba Huerga. También tras haber conversado con la candidata del PP, Beatriz Asensio, a quien ha tendido la mano al diálogo. "Nos hemos comprometido intentar restaurar un diálogo que en el anterior mandato ha sido inexistente con la oposición. Voy a intentar que las cuestiones de estado sigan siéndolo", aseguró Huerga.

En la sede del Partido Popular poca animación durante el recuento. Alegría al conocer algunos de los primeros resultados de la comarca, como la victoria del PP en Villanueva de las Peras o Villanueva de Azoague. Mientras, la candidata, acompañada de su familia no perdía la sonrisa. "Estas elecciones las he vivido muy intensamente, de modo distinto. No pensé que estando en una candidatura iba a ser tan emocionante. Espero que la campaña dé sus frutos". Y tras conocer los resultados explicó que "la participación es inferior respecto a las elecciones del 28 de abril que ha podido afectar al resultado. A pesar de los resultados yo estoy orgullosa del trabajo realizado y seguiremos trabajando".

Decepción en la sede de Izquierda Unida desde el primer momento del escrutinio en que ya se iban viendo las tendencias de los votos. "Decepcionados porque hemos basado la campaña en que somos la garantía de la izquierda, se ha hecho un trabajo y era nuestro aval y parece que ese aval se lo va a llevar el grupo mayoritario de la coalición, en este caso el Partido Socialista. Es un poco decepcionante. Los benaventanos se van a perder a la mejor concejala de Ferias y al mejor concejal de Personal, ahora a ver si quien gobierne va a poder seguir ese ritmo", expresaba Manuel Burón con 14 mesas aún pendientes de conocer el resultado. "Queda por dilucidar el papel de Ciudadanos", señaló. En la sede poco a poco se fueron acercando los candidatos y simpatizantes d e la agrupación que se llevaba las manos a la cabeza.

Ciudadanos no había hecho declaraciones al cierre de esta edición.