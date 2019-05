Miss Braganza se libra de la mesa

Miss Bragança 2017 respiró ayer aliviada, a las ocho y cuarto de la mañana, cuando vio entrar al presidente de la mesa electoral de Pedralba de la Pradería. La joven modelo hispanolusa, Silvia Preto Vicente, de Rihonor de Castilla y Rio de Onor de Portugal, estaba convocada como vocal sustituta y, puntual a la hora, compareció la primera en la puerta del Ayuntamiento. Pasaban los minutos, 10 en concreto, y la secretaria ante la ausencia de la persona que tenía que presidir el acto electoral recogió el DNI de la joven con vistas a suplir la ausencia y otorgarle la máxima autoridad al frente de las tres urnas. Los dos presidentes de mesa sustitutos tampoco comparecieron, en este caso con la aquiescencia de la Junta Electoral de Zona, al admitir sus alegaciones para no estar. Con quince minutos de retraso -por causa de una invasión de jabalíes en la calzada- sobre la hora oficial en que los colegios tenían que empezar a constituirse, los nervios se aliviaban en el ayuntamiento pedralbés. Todo quedó resuelto y la mesa se constituyó y abrió como correspondía a las 9.00 horas.

Esta convocatoria electoral, en particular las elecciones al Parlamento Europeo, "podían haber sido un lío mayor". Silvia Preto también fue convocada a la mesa de Rio de Onor de Portugal aunque alegó su llamada a filas en España. A las nueve de la mañana hora española, las ocho hora de Portugal, se constituía la mesa electoral lusa en la casa del Toro de Rio de Onor. La afamada aldea europea nuevamente votó a los representantes europeos partida por la mitad, unos al pie de casa y otros a una veintena de kilómetros, en Pedralba.

Una única pasajera, la señora Carmen, esperaba poco antes de las nueve de la mañana, el autobús fletado para hacer el recorrido de la ruta electoral por los cinco pueblos del municipio, con la voluntad de votar en los tres comicios: europeos, regionales y locales. El resto de vecinos se desplazarían a lo largo de la mañana en sus vehículos particulares, fundamentalmente por no esperar a que el autobús completara la ruta hasta Calabor y Santa Cruz de Abranes para volver a Rihonor. Algunos sumaban la intención de ir a Portugal a la romería de la Ribeirnha. Para la conductora, Yasira Pereira, era su primer servicio como chofer en una de las rutas electorales que permitirá a los vecinos, sin medio de trasporte propio, acceder a su centro electoral.

Es precisamente el trasporte una de las quejas que sale a la conversación con la señora Carmen, que no tienen alguna vez un autocar para ir a Puebla a comprar o hacer gestiones semanalmente, solo pueden ir una vez al mes en el autocar escolar. El trasporte sanitario sí está suplido con el trasporte a la demanda.

La comunicación en la frontera es una asignatura suspensa para Gobiernos Europeos y nacionales a ambos lados. Seis años de manera ininterrumpida llevan anunciando que "que este año ya arreglan la carretera", la ZA 921, sus 11 kilómetros hasta el cruce de Ungilde incumplen toda la normativa regional de carreteras por el estado del firme, arcenes y cunetas. Esta carretera tiene tránsito y es frecuentada por los camiones que cargan los pinos que se talan periódicamente. Europa que pugna y reparte fondos para mejorar las comunicaciones se olvida de esta aldea remota para Bruselas, Madrid y Lisboa, pero cercana para los zamoranos y brigantinos.

Voto digital

Rionor de Arriba y Rionor de Abajo, así denominan los vecinos, a sus respectivos barrios. La parte española está de capa caída, cada vez con menos personas y menos actividad, aunque para algún vecino joven, que vuelve a primera hora de revisar los colmenares es "¡Mejor que haya poca gente y haya tranquilidad!". Para Carmen "los bicheros" son una plaga que arrasa con las huertas del pueblo "No hay dinero para poner unos alambres". Para esta mujer "los jóvenes se marchan fuera". La combinación "pinos" y "bicherío" no favorecen a que nadie se quede y menos si no se puede sacar rendimiento de la caza en la Reserva Regional de Caza. Los ciervos no dejan un huerto vivo, ni dentro de la misma vega del pueblo, ante la indignación de sus propietarios.

El microbús llega poco antes de las diez y desciende la única pasajera que va a votar. Ante las urnas coincide con su paisana Silvia Preto que va a votar con su madre, ya casi a las 10 de la mañana. Por no esperar el autobús, regresan en el mismo vehículo que conduce el padre de Miss Bragança.

Mientras en Portugal se estrenaba el voto digital, en la frontera el voto todavía es convencional. En las dos primeras horas de apertura del Museo Etnográfico como centro electoral solo han votado tres personas, y precisamente los miembros de la mesa que tienen derecho a sufragio. La urna, a diferencia de España, es opaca y no se ven los votos que se han introducido. El censo es de 120 personas, como apunta el autarca José Luis Rodríguez Preto. Poca gente viene a votar en estas elecciones, interesan más las de este otoño. El presidente de la mesa Domingo Fernández reconoce que "esto cada vez va a menos, se marcha toda la gente de aquí".

El problema es común a las aldeas. En 2013 Rio de Onor se tuvo que unir a la Freguesia de Aveleda aunque conservaron algunos de sus derechos, como votar en el mismo pueblo. El museo, antes la casa del toro era un antiguo lagar donde se hacía vino, explica Domingo Fernández. Las horas de la mañana son poco apetecibles para ir a votar y la cosa se anima a la hora del almuerzo. La relación de buena vecindad se conserva entre los dos barrios, no en vano son familia la mayoría de los residentes.

Europa, de nuevo, pasa de largo por la frontera de Rihonor de Arriba y Rihonor de Abajo.