"La jornada es un grano de esperanza para los universitarios"

La egresada de Ingeniería Técnico Agrícola Laura Esteban estudió en la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Ha desarrollad su carrera en la ciudad y, actualmente, tiene el cargo de Directora Técnica de la marca de garantía Chorizo Zamorano.

„¿Qué temas va a abordar en la jornada sobre el Campus Viriato?

„Vamos a intervenir personas que estudiamos la carrera en Zamora y que estamos vinculados con la industria en la ciudad, analizaremos nuestro paso por la universidad y las salidas que tuvimos. También tratará sobre la relación entre nuestro trabajo y la universidad y para qué nos sirvió nuestro paso por esta.

„¿Cómo ha sido el camino desde la finalización de sus estudios hasta la actualidad?

„Para mí, visto el panorama que hay ahora, ha sido relativamente fácil porque terminé los estudios sin complicaciones. Pertenecí a la primera promoción de Ingeniería Técnica Agrícola, y me resultó fácil porque después de hacer un par de entrevistas me llamaron. Cuando yo terminé, el mercado laboral todavía estaba bastante activo y casi todos mis compañeros tienen trabajo, incluso podíamos cambiar si no nos convencía.

„¿Qué puede aportar para los estudiantes la asistencia a una jornada como la del martes?

„Es un grano de esperanza para los universitarios. Somos gente que ha estado allí y luego hemos estado bien en el mercado laboral. El esfuerzo al final se ve recompensado y merece la pena. Yo tuve suerte y estoy encantada, no he tenido que salir fuera de Zamora y muchos compañeros tampoco, aunque hay gente que sí se ha ido.

„¿Piensa que los universitarios gozarán de oportunidades en los próximos años?

„Yo creo que sí, espero que mejore todo. Luego la suerte es para quien la busca y también depende de ellos. En mi caso, la industria agroalimentaria es algo muy específico y en Zamora está bastante extendida.

„¿Cuál ha sido su principal aprendizaje?

„He aprendido muchas cosas que antes no sabía, como las relaciones sociales, cómo moverme, a entender el tipo de empresa que hay en Zamora, que es la pequeña empresa, y a ponerme en la piel del autónomo que es el que más trabaja, cómo piensa y cómo hace las cosas.

„¿Cuáles son sus metas principales?

„Vinculado a mi trabajo, me encantaría que el chorizo zamorano tuviera el reconocimiento que se merece porque es un proyecto autóctono que la gente elabora aquí con un mimo especial. Precisamente, dentro de la marca de garantía, trabajamos con la universidad desde hace unos años para el tema del análisis sensorial, y estamos encantados porque la gente que tienen es muy buena. Nos gusta mucho cómo lo hacen y nos asesoran. Yo salí de la universidad pero he vuelto a tirar del profesorado para temas como este.