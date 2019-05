"Los estudiantes deben esforzarse para tener una posición muy fuerte"

Tras estudiar el Grado en Ingeniería Industrial en la capital, Andrés Tamames ha desarrollado su carrera en el ámbito internacional. En la actualidad, vive de nuevo en Zamora, esta vez con la intención de quedarse.

„¿En qué va a centrar su intervención mañana en la jornada "Estudia en el Campus Viriato"?

„En explicar mi carrera profesional, y todas las ventajas que me ha dado poder estudiar en la Universidad de Salamanca.

„Ha desarrollado su carrera en el ámbito internacional, ¿cómo surgió esa primera oportunidad de salir fuera?

„Cuando acabé la carrera estaba trabajando para una empresa en Zamora, después empecé en Iberdrola, y en medio de un proyecto, me plantearon salir al extranjero, concretamente a Riga, donde estuve año y medio. Fue un momento en el que surgió la crisis y la empresa estaba ya muy internacionalizada.

„Además de Riga, ¿estuvo en alguna otra ciudad del extranjero?

„Sí, he vivido también en Lituania, en El Cairo, en Argel, en Moscú, también en Londres y en el oeste de Canadá, en Vancouver.

„Después de tantas experiencias, ¿qué ha significado este camino?

„Ha sido la aventura de mi vida. Me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho viviendo y conociendo otras culturas muy a fondo porque he trabajado y he convivido en ellas. Es algo muy enriquecedor.

„¿A la hora de volver a España, haber trabajado en el extranjero le ha abierto otras puertas?

„En realidad yo creo que no. Llega un punto en que la experiencia internacional se convierte casi en un lastre si lo que quieres es volver a España, porque coges un perfil muy internacional y las propuestas que recibes son precisamente para seguir en ese área internacional, no para localizarte en España.

„¿Cómo fue entonces el momento de volver?

„El momento de volver fue un cómputo de intereses porque yo quería ir a Londres y estando aquí de vacaciones se produjo una jubilación de una persona, me propusieron sustituirla y acepté.

„La jornada se centra en el Campus Viriato, ¿cómo recuerda estos años en la universidad?

„Los recuerdo muy bien. Fueron los años más divertidos de mi vida.

„¿Por qué animaría a otros futuros estudiantes a asistir a la charla?

„Yo creo que es muy interesante poder ver cómo personas que hemos estudiado en Zamora hemos desarrollado una carrera profesional y hemos llegado a hacer caminos muy diferentes entre nosotros, y dependiendo de los intereses de cada uno, puede obtener las ventajas para seguir ese camino si es que lo necesitan.

„¿Qué consejo daría a esos estudiantes de nuevo ingreso?

„Que se esforzasen y que se centren en formarse para tener una posición muy fuerte.