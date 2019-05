Francisco Guarido: "Estaré donde el pueblo diga que debo estar"

Pasadas las diez y media de la mañana, el actual alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha ejercido su derecho a voto en el IES Claudio Moyano. En declaraciones a los medios de comunicación, el candidato por Izquierda Unida a revalidar la Alcaldía se ha mostrado tranquilo ante los resultados de estas elecciones municipales 2019 y ha invitado a la participación: "Por responsabilidad democrática todos estamos obligados a decirle a la gente que es muy importante que vaya a votar y que no se queden en casa, que den su opinión".

En este sentido, Guarido ha manifestado que las elecciones municipales son especialmente comentadas "en los bares y en los centros de trabajo". "Ahora es cuando hay que traducir lo que tú has opinado durante años y años". A su juicio, "eso es bueno y positivo" puesto que los electores "evalúan la labor realizada con arreglo a lo que has hecho durante los últimos años y también con respecto a lo que dices que vas a hacer en los próximos cuatro".

Una "regla democrática", según sus palabras, tras la cual el Gobierno municipal electo deberá "luchar por esta ciudad, que efectivamente lo necesita". "Estoy convencido, además, que todos los concejales sean del signo que sea, intentarán, intentaremos, que las cosas en Zamora vayan mucho mejor", ha confesado.

"No estoy nervioso, la gente debe elegir con libertad. Yo creo que a mí la gente me conoce y sabrá aprobarme o suspenderme pero nuestra labor es conocida. Siempre lo he dicho: si salgo alcalde y la salud me acompaña, voy a estar cuatro años. Pero si no salgo y tengo que estar en la oposición, y si la salud me acompaña, también voy a estar en la oposición esos cuatro años, por tanto estaré en el lugar donde el pueblo diga que debo estar".