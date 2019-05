Herrera, sobre el apoyo de Valdeón a Ciudadanos: "He recibido una puñalada"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha afirmado que este viernes ha recibido "una puñalada" en alusión a la decisión de la exvicepresidenta de su gobierno Rosa Valdeón de apoyar la candidatura de Ciudadanos en la comunidad liderada por Francisco Igea. El apoyo se hizo visible durante un largo paseo por el centro de Zamora en la tarde del viernes.

Aunque no ha citado a Valdeón, Herrera ha dicho que la lealtad en política es un valor, y ha garantizado que aunque cierra su carrera política de donde no se va a ir nunca es del PP porque es su casa.

Valdeón acompañó a Igea en el paseo que ha realizado ayer en Zamora como símbolo de respaldo a la candidatura de Cs, que ha desarrollado un acto electoral a escasos cien metros de otro celebrado por el PP, con el candidato autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

Rosa Valdeón, que no se quedó al mitin de Ciudadanos aunque sí acompañó a los candidatos de la formación naranja en un paseo por las calles del centro de la ciudad, ha señalado que lo ha hecho por la amistad que tiene con Igea y ha recordado que ella siempre ha sido "una persona de centro".

A preguntas de los medios sobre cómo sentaría su comportamiento en el seno del Partido Popular Valdeón aseguró que "yo entré en política por una persona, que es Juan Vicente Herrera. Fue él quien me convenció para trabajar a su lado, y a él me debo. Una vez él se marchó de la política no tenía sentido que yo siguiera". La exalcaldesa de Zamora apuntaba así que su fidelidad política, más que a las siglas del PP, era hacia la persona del todavía presidente de la Junta de Castilla y León y expresidente del PP regional.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha recibido con "sorpresa y respeto" el apoyo mostrado por Rosa Valdeón al candidato autonómico de Ciudadanos, Francisco Igea. Con todo, Tudanca ha asegurado que no entra a valorar lo que hacen otros partidos y ha limitado su mensaje a subrayar los proyectos que el PSOE pondrá en marcha si gobierna en Castilla y León.