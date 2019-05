El PSOE plantea la construcción de un polideportivo multiusos en Vista Alegre

Manuel Herrera

El PSOE de Zamora planteó este jueves la posibilidad de construir un polideportivo multiusos en la zona de Vista Alegre. Así lo propuso el número tres de la lista de los socialistas al Ayuntamiento de la capital, Iñaki Gómez, que lamentó que "la ciudad se ha quedado atrás" a la hora de contar con este tipo de infraestructuras.

Gómez recordó que la capital "no puede acoger ciertas fases finales o campeonatos de selecciones" porque no tiene una instalación preparada para ello. "Los clubes lo demandan", explicó el número tres de la lista del PSOE, que aludió a la posibilidad de que algún equipo de Zamora tenga que renunciar a posibles ascensos de categoría porque no cuente con un recinto preparado para acoger partidos de su competición.

En cuanto a los detalles de este polideportivo multiusos, Iñaki Gómez subrayó que el PSOE ya se ha fijado en dos parcelas dotacionales que acumulan 12.000 metros cuadrados y que podrían ser el lugar elegido para construir el pabellón: "Se haría una parte bajo rasante", señaló el responsable socialista, que apuntó que "el problema del aparcamiento estaría resuelto" en una zona amplia como esta, y que añadió que la idea es que la instalación esté preparada para acoger a 5.001 espectadores, los suficientes para poder organizar competiciones y eventos de cierto nivel.

Más allá del proyecto de este polideportivo, Gómez abogó por realizar "una reforma integral" de la Ciudad Deportiva. "Se inauguró hace 33 años", recordó el responsable socialista, que criticó el estado de una parte de las instalaciones e indicó que, con el tiempo, "se han deteriorado y estropeado". El también miembro del Balonmano Zamora aludió a la situación del Manuel Camba, que utiliza desde que tiene "uso de razón", y aseguró que hay grietas "en las que te entra el codo".

Iñaki Gómez afirmó que es "necesario acabar con políticas erráticas", a pesar de que reconoció que muchas iniciativas se han llevado a cabo con "buena intención". El responsable socialista, que compareció acompañado por el candidato a la Alcaldía, Antidio Fagúndez, y varios miembros de su lista, también lamentó que la puerta de la Ciudad Deportiva que se encuentra al lado del párking esté cerrada y que eso genere que haya coches que aparquen "hasta en tercera y cuarta fila".