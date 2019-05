"Lo mejor de la Escuela de Enfermería es la formación que nos dan"

Egresada de Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora, María José Rodrigo hablará sobre su experiencia como alumna del Campus en la jornada que se celebra el 28 de mayo. Natural de Moralina de Sayago, asegura que su experiencia fue muy buena. Actualmente, está acabando en la Unidad Docente Norte de Madrid la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.

–¿Qué ventajas cree que tiene formarse en la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora?

–Principalmente, cuando he preparado el EIR he hablado con otros compañeros que no se han formado en mi escuela y ahí es cuando te das cuenta de la importancia que tiene la formación que recibimos en Zamora. Además, me parece una formación espectacular y en las rotaciones rotamos por muchos sitios diferentes y eso te permite tener una visión muy amplia y muy completa de lo que es la enfermería.

–¿Por dónde rotan los alumnos de Enfermería de Zamora?

–Rotamos por centros de salud, por el Hospital Virgen de la Concha, el Hospital Provincial, residencia y en mi promoción no lo había, pero actualmente rotan también por el servicio de emergencias.

–¿Por qué estudió Enfermería?

–Cuando te dan las notas de Selectividad y tienes que escoger una carrera, normalmente se hace con inseguridad y siempre van a existir dudas y miedos, pero yo tenía muy claro desde niña que quería hacer Enfermería. Luché por conseguir la nota de corte que te piden para poder entrar, pero nunca tienes la certeza de que es tu carrera hasta que lo compruebas. Con los cuatro años de formación en la Escuela de Enfermería y los dos años que he hecho ahora como enfermera especialista, tengo claro que quiero ser una profesional de enfermería, que esto me permita aprender todos los días de otros seres humanos y estar en contacto con esa realidad que, aunque es ajena, también cala. Hay una frase con la que me siento muy identificada que dice que no hay nada comparable al privilegio de sanar y si no se puede sanar, aliviar y si tampoco podemos aliviar, consolar y acompañar.

–¿Qué le enseñaron estos estudios?

–Antes de estudiar Enfermería no valoraba ciertas cosas que para mi eran intrascendentes, pero que durante mi formación pasaron a un primer plano, como la salud, el buen estado físico y mental y la nutrición.

–¿Qué es lo que más le gustó de la Escuela de Enfermería?

–Principalmente la formación que nos dan los profesores, como te hacen ver la enfermería y las rotaciones que nos dejan hacer, que en este aspecto el mérito se lo lleva tanto la Escuela como el Complejo Asistencial de Zamora.

–¿Qué destacaría del Campus Viriato?

–Es un Campus que acoge muy bien a los estudiantes y la biblioteca está muy bien y nos permite disfrutar de ella. Aunque sea un campus pequeño, a mí me dio y me aportó todo lo que quería.