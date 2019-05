Valdeón exhibe su apoyo a Ciudadanos y el PP critica su "cambio de chaqueta"

Rosa Valdeón ha revolucionado la campaña electoral. La exalcaldesa de Zamora por el Partido Popular entre 2007 y 2015 mostró ayer su apoyo explícito al candidato de Ciudadanos para los próximos comicios autónomicos, Francisco Igea. La también ex vicepresidenta de la Junta de Castilla y León paseó por la céntrica calle de Santa Clara en un recorrido de ida y vuelta entre la Plaza Mayor y La Marina, para después volver sobre sus pasos hasta la plaza de Viriato, donde la formación naranja celebraba un acto de campaña al que asistió.

Valdeón se dejó ver y su presencia con los candidatos de Ciudadanos despertó la curiosidad de los viandantes, que se mostraron extrañados con su presencia con políticos de una formación ajena al Partido Popular. Varios grupos de personas se acercaron a la exregidora y le preguntaron que con quién estaba. "Mis amigos son de Ciudadanos", respondió.

Innegablemente, la presencia de Valdeón con miembros de Ciudadanos (incluidos Francisco José Requejo, aspirante a la Alcaldía, y María Teresa Gago, candidata a las Cortes) supuso un "revolcón" a la campaña del Partido Popular, que prácticamente a la misma hora celebraba un acto en el Ramos Carrión con todos los primeros espadas de la provincia y con la presencia de Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la presidencia autonómica.

A preguntas de este diario, Valdeón aseguró que "ya no estoy afiliada" al Partido Popular. "Tampoco a Ciudadanos". Sin embargo, fuentes de Víctor Gallego apuntan lo contrario. A día de hoy "no consta" que la que fuera alcaldesa de Zamora haya solicitado la baja en el Partido Popular, formación de la que se ha distanciado desde que tuviera que dimitir como vicepresidenta de la Junta en septiembre de 2016, después de dar positivo en un control de alcoholemia –aunque se ha mantenido como miembro del gabinete de Juan Vicente Herrera–. Las mismas fuentes se remiten a los estatutos de la organización. Según el documento, se pierde la condición de afiliado por "realizar actos de propaganda o solicitud de voto a favor de otra formación política, agrupación electoral o sus candidatos, cuando concurra el Partido Popular a las mismas elecciones". Aunque nunca pidió el voto de manera directa para Igea, sí dejó patente, en más de media hora de paseo prácticamente televisado, su apoyo al candidato naranja.

Mientras tanto, en la terraza del Ramos Carrión, la noticia de la presencia de Valdeón entre las principales figuras de Ciudadanos corrió como la pólvora. Los dirigentes del Partido Popular allí presentes, incluido Alfonso Fernández Mañueco, reaccionaron con estupor a la situación. El propio candidato a presidir la Junta mandó un mensaje claro hacia la exalcaldesa de su partido tras ser informado del asunto: "Tenemos el camino trazado. Que nada ni nadie nos distraiga. Ni insultos, ni descalificaciones, ni cambios de chaqueta de última hora", advirtió el político salmantino.

La realidad es que la relación entre Valdeón y muchos de los responsables populares presentes en el acto del Ramos Carrión ha sido prácticamente inexistente desde tiempo atrás. El distanciamiento de la exalcaldesa de Zamora con esa facción del PP es evidente, y va más allá de unas diferencias personales que los populares destacaron como motivo de la salida de tono de su excompañera. Aun así, nadie se esperaba que Valdeón se presentara en la ciudad con un rival directo de Mañueco a tres días de las elecciones.

Valdeón intentó mantenerse ajena a la polémica, aunque desde el primer momento supo del revuelo que estaba causando. "Si me convierten en foco mediático será porque no saben dónde dar", apuntó en referencia al PP. "Yo me sentí libre en el partido en todo momento, incluso cuando no encajaba. Ahora que no les debo nada, más aún. No me siento incómoda con este paseo. Evidentemente si otro partido me lo pidiera", de nuevo en referencia al PP, "no lo haría, aunque tampoco tengo amigos que me invitaran".

El ambiente en Ciudadanos era de celebración. Tanto la exalcaldesa como Francisco Igea limitaron la muestra de apoyo de la tarde de ayer a un gesto "de amistad" entre ambos. Valdeón subrayó varias veces, eso sí, que ni es afiliada de Ciudadanos ni se plantea volver a la política. Aunque Igea insiste: "Nosotros la esperamos con los brazos abiertos".