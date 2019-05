Javier Fresno: "No se trata de dar cosas, sino de darse uno mismo"

"No se trata de dar cosas, sino de darse uno mismo". Es el mensaje del párroco de San José Obrero , Francisco Javier Fresno Campos que intervino ayer en el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA con la conferencia "Gratis habéis recibido, dad gratis", dentro de la Pascua del Enfermo que se celebra el 26 de mayo y que se corresponde con la Jornada Mundial del Enfermo.

El título de la conferencia coincide con la carta del Papa en relación a esta jornada incide sobre la importancia del voluntariado en el acompañamiento al enfermo. "El tema del voluntariado en la pastoral de la salud es clave y a partir de ahí vamos a hablar del tema de captación, de nuevos voluntariados, de voluntariado de jóvenes porque es un tema que hay que replantearse en profundidad, aquí y en todas partes", indicó.

Fresno es consciente de la existencia de una cultura del poder, "yo voy a lo mio y lo que tiene valor para la sociedad es lo que tiene valor, el resto no, el deficiente, el enfermo , el anciano no tienen valor". Y frente a ella, la cultura del dar. "Si te das te revelas como eres y consigues la felicidad. Solo puedes disfrutar de verdad de las cosas en la manera en que requieres a los demás . Si te cierras en tu propia satisfacción te empobreces y no eres feliz".