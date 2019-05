Igea reivindica "una nueva forma de hacer política" tras 32 años de gobierno popular

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León celebró ayer un acto público en la plaza de Viriato de la capital en el que pidió el voto de los zamoranos para "acabar con 32 años de hacer política". Igea aseguró que la opción que defiende la formación naranja "gana cada día más adeptos" y "lo hacemos sin prometer grandes cosas. Nosotros no venimos con la bolsa de caramelos como hacen otros".

La comunidad, apuntó Igea antes de subirse al escenario instalado en el casco antiguo de la ciudad, "no tiene que resignarse. Podemos liderar nuestro país, tenemos mucha gente decente que cree en la libertad y en las reformas" que defiende Ciudadanos, apuntó el candidato de la formación liderada, a nivel nacional, por Albert Rivera.

En la misma línea, Igea pidió a los zamoranos "no mirar para otro lado porque no es el día del miedo ni de la venganza. Es el día de la libertad, de la esperanza, del cambio y de las reformas para esta comunidad. Después de 32 años, el domingo va a volver a salir el sol. Los ciudadanos se van a levantar, van a coger la papeleta y van a votar", añadió el máximo representante de Ciudadanos en la comunidad autónoma.

La formación naranja tiene buenas expectativas de cara a las elecciones del domingo. "Queremos decir a los zamoranos que ahora hay una opción real. No es el blanco o el negro, no es el rojo o el azul. Ciudadanos defiende una política reformista de lucha contra la corrupción y el clientelismo", apuntó. "Queremos decir a Zamora que el domingo es su día, no el nuestro. Queremos decir a los zamoranos que el domingo es el día de cambiar las cosas", zanjó el candidato de Ciudadanos.