"Estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, yo no soy sectaria, otros sí lo son"

Mayte Martín Pozo (Zamora, 1966), es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Funcionaria de carrera, fue diputada en la X Legislatura y ha sido presidenta de la Diputación durante el mandato que ahora acaba. Martín Pozo es la apuesta del PP para recuperar la Alcaldía de Zamora después de que el pacto de IU y PSOE impidiera a los populares conservar el poder en la capital en 2015.

–¿En qué cambiaría Zamora si usted se convierte en alcaldesa?

–Quiero que Zamora sea una ciudad de oportunidades, sobre todo para nuestros jóvenes, que quieren desarrollar un proyecto de vida en Zamora. A la vista está que ahora no lo es. Que sea una ciudad limpia, coqueta, que volviera a recuperar la luz que nunca debió perder.

–¿Por dónde empezaría a trabajar un Gobierno liderado por usted?

–Lo primero sería recuperar el diálogo con los vecinos, porque ellos nos manifiestan que se ha perdido. No se puede gobernar sin diálogo con los vecinos, porque son ellos los que conocen las verdaderas necesidades de los barrios. Es fundamental recuperar ese diálogo y trabajar de verdad por las oportunidades de los jóvenes.

–¿Cómo valora los cuatro años de gobierno del bipartito?

–Cuatro años perdidos para Zamora. A la vista está. Hay 2.000 personas menos en Zamora, nuestros jóvenes se quieren quedar y no pueden. La gestión ha sido mala y no debemos volver a repetirlo, por el bien de Zamora y los zamoranos.

–Desde Alcaldía insisten en que no han hecho más por la necesidad de pagar la deuda que dejó el equipo del PP...

–Pueden decir lo que quieran. El PP les dejó seis millones de euros en las cuentas. Lo que dicen el señor Guarido y el señor Fagúndez son excusas de mal pagador. No han hecho los deberes.

–¿Qué opinión le merece la oposición que ha hecho su partido?

–Es muy duro estar en la oposición. Han hecho un trabajo ajustado a las facilidades que han tenido, que ha sido ninguna. Ha tenido que ser el Procurador del Común el que dio la razón a los concejales del PP. No se les daba la información que pedían. Esa es la transparencia de la que tanto habla Guarido.

–Hay una gran renovación en sus listas. Da la intención de que intentan "distanciarse" del equipo de los últimos cuatro años...

–No nos distanciamos de los compañeros de partido. Repiten cuatro personas.

–Pero solo uno con aspiraciones "reales" de ser concejal: Víctor López.

–Siempre he manifestado que mi lista son 25 personas, independientemente del puesto que ocupen. Después de las elecciones vamos a trabajar los 25, independientemente de quién tenga cargo electo o no.

–Hablemos de puntos concretos. ¿Qué proponen en materia turística?

–Un plan integral de turismo, dar más opciones a los visitantes para que aumenten las pernoctaciones. Queremos ampliar la oferta museística y cultural de Zamora con el Centro Baltasar Lobo o un Museo de Artistas Zamoranos. Queremos aprovechar que tenemos a seis millones de personas a poco más de una hora gracias al AVE, AVE que nos trajo el PP.

–Usted ha sido presidenta de la Diputación. ¿Por qué no hay más colaboración en materia turística?

–Todos formamos parte del Patronato Provincial de Turismo. A todas las ferias que va la Diputación va también el Ayuntamiento y creo sinceramente que la mejora de las cifras de turistas de Zamora son consecuencia del trabajo conjunto del Patronato.

–Proponen una licencia "exprés" para desatascar Urbanismo. ¿Será suficiente?

–Si tenemos que reorganizar el área, se hará. Si el problema es cubrir la plaza de Gerente de Urbanismo, se cubrirá y, si pese a todo no mejoramos, se apostará por la gestión indirecta de las licencias. No es de recibo que haya personas que tardan más de un año en tener la licencia para construir su casa o abrir un negocio. Si no cumplimos los plazos por causa imputable al Ayuntamiento el ciudadano no pagará la tasa.

–En materia fiscal, hablan de importantes rebajas.

–Proponemos una revolución fiscal. En el IBI, una reducción importante a las rentas más bajas. La bonificación máxima que permite la ley es del 90% y vamos a proponer que a determinadas familias se les devuelva el 50% de lo que han pagado.

–¿Cree que el bipartito tendría que haber bajado impuestos?

–Cada día cuesta más vivir en Zamora. Han incrementado el IBI y todavía hay doble imposición por la tasa de basuras.

–Los informes técnicos dicen que habrá que subir impuestos para mantener los servicios actuales. ¿Cómo cuadran ustedes las cuentas?

–No tengo acceso a esos informes, pero normalmente cuando ven el problema, dan también la solución. Es una cuestión de optimizar la gestión.

–¿En qué áreas?

–Eliminando gasto superfluo. No puedo darle más detalles porque mis compañeros no han tenido acceso a mucha información municipal.

–¿Ha cambiado el mensaje del PP desde el 28 de abril?

–Es el mismo. Trabajamos desde el primer día con el mensaje de nuestro proyecto, es lo que ofrecemos.

–Decía Ciudadanos que con el PP de Zamora "es imposible pactar".

–Yo no hago cordones sanitarios, no soy sectaria. Hablaremos con todo el mundo sobre proyecto y futuro. No se me ocurriría decir que no pactaría con nadie.

–A priori, dispuesta a hablar con todo el mundo, ¿no?

–Sí, con todos los partidos, siempre sobre los programas. No tenemos un cordón sanitario, no hemos vetado a nadie. Ni lo haré aquí ni lo he hecho como presidenta de la Diputación. Yo no soy sectaria, otros sí lo son.

–Otros... ¿quiénes?

–Otros, ahí lo dejo. Hay otros que parece que solo gobiernan para otra parte de la ciudad. En la Diputación hemos mostrado que gobernamos para todos, respaldando propuestas de otros partidos que son buenas, incluso de otro ámbito ideológico.