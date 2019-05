Podemos apuesta por insistir en las políticas sociales desde el Ayuntamiento

Podemos Zamora insistió este miércoles en la importancia de las políticas sociales "para dar la dimensión de un Gobierno de izquierdas". El candidato de la formación morada a la Alcaldía, Fernando Martos, hizo énfasis en este aspecto y volvió a criticar la actuación de IU al frente de la institución municipal: "El asfaltado es propio de otras políticas que creíamos desterradas, pero que el actual Gobierno tiene a gala", subrayó el cabeza de lista del partido.

Martos aseguró que "se ha perdido una oportunidad para ensayar otro modelo de cohesión social", y añadió: "Las decisiones de obras técnicas deben justificarse por la necesidad, y creo que algunos asfaltados carecen de ella, y, sin embargo, intervenir en viviendas para poner ascensores, llevar a los barrios actividades socioculturales, deportivas, cerrar los domingos ciertos espacios para un recreo compartido, o algún gesto para dignificar la tienda de barrio frente a las grandes superficies, podrían ayudar a mejorar la ciudad".

Para concluir, Martos explicó que "los ayuntamientos tienen poca capacidad de intervenir en el empleo y, sin población, es difícil que un comercio de alimentación fije clientela, pero traer a Zamora al siglo XXI pasa por entender que la ciudad debe abrirse y no mantener a los barrios en esa marginalidad del subsidio y me desentiendo". "No sólo de Románico vivirá Zamora. Todo es tan difícil ya en una Zamora en coma, que añadir desinterés lo complica aún más" zanjó Martos.