El acusado de tráfico de drogas dice que se encontró el hachís en el suelo

Los 115,13 gramos netos de heroína valorado en 6.800 euros que llevaba encima cuando la Policía Nacional le sorprendió en el camino de Las Llamas se la acababa de encontrar el 21 de septiembre de 2018, aseguró ayer el imputado por tráfico de drogas, delito por el que la Fiscalía pidió ayer cuatro años de cárcel y una multa de 20.000 euros. El procesado, de iniciales P.M.M., negó tener ninguna vinculación con la venta de drogas al menudeo y explicó en el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial que solo pretendía llevar el paquete de heroína a su casa para comprobar cuál era su contenido, "porque era consumidor de heroína y de cocaína", de hecho, portaba una bolsa con 0,14 gramos netos cuando fue detenido a las 15.25 horas. En un primer momento, creyó que el paquete "alargado y duro", envuelto en film y en una bolsa de plástico que se metió en el bolso del pantalón, era alguna sustancia para cortar las drogas. Y quiso normalizar el hecho de que se pudiera localizar la droga en el camino, "también he encontrado botes de colacao o de leche", añadió.

El procesado, conocido por la Policía Nacional como consumidor habitual de droga, insistió ante los magistrados de la Audiencia en su distanciamiento de ese mundo, ya que se encuentra en periodo de desintoxicación, como de la venta, aunque los "me querían asociar con personas con las que no quiero ni tener relación, no quiero problemas con ellos", declaró en referencia a la familia que opera desde Las Llamas.

Sin embargo, la Policía Nacional halló, al cachear al detenido, un teléfono móvil que estaba a nombre de un hombre vinculado al punto de venta de Las Llamas, al que admitió conocer, pero del que negó ser recadero ni tener ningún otro tipo de trato con él.

Los agentes que testificaron en la vista oral aseguraron que el acusado, cuando vio llegar el coche patrulla al camino, "aceleró el paso e intentó meterse" una casa propiedad de aquel individuo.

La defensa del imputado exigió su absolución por las pruebas "no fiables" e "ilegales", tras cuestionar que la Policía siguiera el protocolo en la cadena de custodia de la draga incautada, analizada en una farmacia de la capital. En caso de condena, solicitó la pena mínima y atenuantes.