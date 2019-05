Feliciano Ferrero: "Ver la carrera de las personas con sus mascotas es muy curioso e interesante"

Feliciano Ferrero es el secretario de la Fundación Caja Rural de Zamora, entidad que patrocina la segunda edición de la Can We Run, que se celebrará el próximo 9 de junio en el bosque de Valorio.

La Can We Run, organizada por el Ayuntamiento de Zamora, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, cuenta además con el patrocinio Fundación Caja Rural y la colaboración de Boomerang, True Instinct, Cerealto Siro, Cocacola y de la protectora Scooby Zamora.

Se trata de un evento solidario que pretende concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas y fomentar la adopción de perros.

La carrera tendrá dos recorridos, uno para la categoría "Runner", de 3,7 kilómetros, y otro para la categoría "Familiar", con una distancia de 1,5 kilómetros. Además, el evento contará con actividades complementarias como charlas informativas y exhibiciones de carácter deportivo y sobre obediencia y habilidad con los animales.

También se ha organizado una pasarela de adopción en la que podrán conocerse los animales para los que la protectora Scooby busca familias de adopción.

El secretario de la Fundación Caja Rural, Feliciano Ferrero, anima a los zamoranos a participar en un evento que espera que tenga muy buena acogida, dado el éxito del año pasado.

–¿En qué consiste la segunda edición de la Can We Run que se celebra el 9 de junio?

–Visto el éxito del año pasado a pesar del mal tiempo que tuvimos en la primera edición de la Can We Run, creo que es importante seguir en esta línea con el fin de concienciar sobre el tratamiento hacia las mascotas. En este sentido, creemos que tiene que haber un equilibrio entre el dueño, la mascota y con terceros, es decir, con la gente que no tiene mascotas.

–¿Por qué apoya la Fundación Caja Rural de Zamora esta iniciativa?

–Estamos encantados de colaborar y participar en todas aquellas actividades que entendemos que son útiles y prácticas para la sociedad, como venimos haciendo con toda una serie de actividades sociales, culturales y deportivas. En este caso, es una actividad más dentro de lo que es toda la política de actividades a desarrollar en la provincia de Zamora. La formación y la información son importantes y todo lo que sea en ese sentido, bien está.

–¿Es importante concienciar a los ciudadanos sobre la tenencia responsable de animales?

–Creo que es muy importante la concienciación porque no se trata de tener el animal por tenerlo. La mascota es un ser vivo y hay que darle su espacio, su recinto y hay que tratarlo adecuadamente. Esto radica en que esté bien cuidado, bien alimentado y bien aseado. Nuestro objetivo es concienciar para que quien tenga animales los tenga bien y que se preocupen, sobre todo, de que las mascotas estén bien y también con relación a terceras personas.

–¿La relación con personas que no tienen mascotas suele ocasionar problemas?

–El Ayuntamiento de la ciudad ha habilitado unos espacios especiales para los animales de compañía, pero hay que concienciar un poco a los dueños de las mascotas de que no se puede meter al perro a hacer sus necesidades en el parque, en el espacio de arena donde van a jugar los niños. Hay que ser un poco consecuentes con este tema y los dueños de las mascotas tienen que respetar los espacios que tienen marcados para ello. Hay que tener en cuenta que el espacio de los niños es para los niños y el espacio de las mascotas es el espacio habilitado para ellas. Está muy bien tener perros, pero hay que tenerlos con sentido y con lógica.

–La Can We Run es una carrera, lo que está muy relacionado con la vida saludable que promociona la Fundación Caja Rural...

–Efectivamente, desde la Fundación Caja Rural estamos fomentando el deporte. Por ejemplo, el sábado va a haber una actividad lúdica de gimnasia al aire libre. Lo que pretendemos es educar en salud, educar en valores y educar, sobre todo, en deporte. Tenemos convenios con media docena de ayuntamientos a través de las escuelas deportivas municipales y hay más de 3.000 niños ahora mismo haciendo deporte. Eso es lo que pretendemos, que los niños y los mayores hagan deporte. El hecho de tener una mascota implica un punto más a la persona en el deporte porque el animal también tiene que estar activo.

–¿Tener mascota anima a hacer deporte?

–Sí, porque el dueño de la mascota se obliga a sacar al animal a pasear y eso te obliga a ti también a andar.

–¿Qué espera de este día en el que se celebra la Can We Run?

–Si el tiempo nos acompaña, espero que haya una concurrencia importante tanto de personas como de mascotas. Con este evento, vamos a tratar de que poco a poco y realmente la gente se vaya concienciando con este tema.

–¿Animaría a los zamoranos a participar en esta actividad el próximo 9 de junio?

–Por supuesto, yo animo a los zamoranos siempre a participar en todas aquellas actividades lúdicas y deportivas que se desarrollan en la provincia, sean del tipo que sean. En este caso en concreto la mezcla de personas y animales me parece muy interesante. Es muy curioso ver una carrera de las personas con sus mascotas porque los perros tiran y los dueños tienen que seguirlos. Es una batalla muy interesante.

–Además hay otras actividades relacionadas con la carrera que también se van a celebrar en el bosque de Valorio...

–Sí, va a haber diferentes actividades como charlas sobre distintos temas y ponencias sobre la adopción y la alimentación de las mascotas. La Can We Run de Zamora es una actividad muy completa.

–Como secretario de la Fundación Caja Rural, ¿cuál es su balance de lo que va del presente ejercicio?

–Esta primera parte de año que llevamos la aceptación de las actividades de la Fundación ha sido muy buena. Este año hemos cambiado el formato de las conferencias, ya que hemos pasado de hacer el Mes de la Salud con las jornadas concentradas todas en un mismo mes a hacer semanas de InfoSalud desde enero hasta mayo. La acogida es buena porque tenemos una media de asistencia de unas 200 personas, una cifra que creo que está muy bien. Nuestro trabajo sigue en esa línea. Ya tenemos cerradas las jornadas de InfoSalud de los meses de octubre y de noviembre y estamos planificando ya las del año que viene.

–¿Qué nuevos proyectos o iniciativas tiene la Fundación Caja Rural?

–Los proyectos van todos en la misma línea. Siempre estamos haciendo cosas nuevas, pero básicamente relacionadas con formación y colaboración. Siempre nos están llegando cosas nuevas y estamos encantados de poder colaborar con todas ellas y de poder cubrirlas. Estamos encantados de llevar todo esto a la sociedad zamorana hasta donde lleguen las fuerzas y hasta donde lleguen los dineros.

–La Fundación está presente en multitud de eventos y actividades, ¿cómo lo hace posible?

–No es fácil, pero yo creo que lo estamos consiguiendo. Estamos colaborando prácticamente con toda la actividad tanto social como cultural y deportiva que se realiza en la provincia de Zamora, bien a través de la propia Fundación o a través de Caja Rural de Zamora cuando son patrocinios. De momento, creo que lo estamos consiguiendo y estamos llegando a toda esta demanda de actividad que nos solicita la sociedad y ahí seguiremos.