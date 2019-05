El PSOE propone un polideportivo multiusos en Vista Alegre

El PSOE impulsará la creación de un polideportivo multiusos en la zona de Vista Alegre. Así lo confirmó este jueves el número tres de la lista del PSOE para el Ayuntamiento de Zamora, Iñaki Gómez, que habló de una zona de 12.000 metros cuadrados en este barrio de la ciudad como posible ubicación de la instalación.

Gómez explicó que "Zamora se ha quedado atrás" en este tipo de infraestructuras. "No podemos organizar fases finales, ni campeonatos de selecciones, y no puede ser que lleguemos al punto de que algún equipo no pueda competir después de lograr el ascenso en la pista", explicó el responsable del PSOE, que habló de un polideportivo para 5.001 espectadores que pueda contar con "sistemas telescópicos" que permitan que no en todos los eventos se habilite ese número de asientos.

Por otro lado, el responsable socialista pidió acabar con "las políticas erráticas" y llevar a cabo acciones como "una reforma integral y conceptual" de la Ciudad Deportiva. Además, Iñaki Gómez incidió en la importancia de que el gasto en deporte deje de ser una "propina" y abogó por aumentar las partidas destinadas a subvenciones de los clubes y de los deportistas de élite individuales.

Por último, el número tres de la lista del PSOE lamentó el estado del Centro de Piragüismo e hizo una defensa de este deporte como pilar dentro de la ciudad.