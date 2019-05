Prevención para salvar vidas

Algo tan sencillo como una consulta puede cambiar muchas vidas. Así lo recalcó el doctor José Luis Santos, Jefe de Cardiología del Hospital Recoletas de Zamora, durante la Jornada de Riesgo Cardiovascular celebrada ayer en el Hotel NH Palacio del Duero de la capital. El evento, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y patrocinado por el Hospital Recoletas, dio comienzo a las 19.30 horas, y los asistentes tuvieron la ocasión de escuchar al experto durante algo más de una hora.

La presentación de la jornada corrió a cargo de Miriam Sánchez, directora de Desarrollo de Negocio de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. También asistieron el gerente del diario, Carlos Zardaín; el Director de Marketing y Distribución, Antonio L. Vega; y el Jefe de Publicidad, Francisco J. Mendoza. Como representantes del centro hospitalario acudieron, además del ponente, el gerente, Óscar Iglesias; y el director médico, Juan Alfaro.

Acto seguido, con el objetivo de dar a conocer las enfermedades cardiovasculares, los factores de riesgo o las formas de prevención, comenzó la ponencia del doctor Santos. A través de una introducción centrada en un repaso por la concepción cultural del corazón o los estudios de este órgano a lo largo de la historia, el médico señaló los avances logrados en el tratamiento de patologías cardiacas hasta nuestros días, aunque "lo más importante es poner de nuestra parte para no enfermar".

La relevancia de la salud vascular es fundamental, puesto que, "los ciudadanos escuchan noticias sobre inundaciones, terremotos o incendios, pero la cantidad de muertes por esas causas es ínfima con respecto a la razón más frecuente: la enfermedad cardiaca". De hecho, según las estadísticas, una de cada cinco personas morirá por este factor, y el 30% de los fallecimientos a nivel mundial se debe a patologías cardiovasculares, por tanto se trata de un problema sanitario fundamental. Para ser más exactos, los infartos e ictus son los problemas más frecuentes en relación a este tipo de enfermedades.

Entre los sectores de la población, los hombres son los más propensos a sufrir patologías cardiacas, y si se unen los dos sexos, se trata de la primera causa de muertes a nivel mundial. Algunos factores que influyen, además del sexo, son la edad, la hipertensión, la diabetes, el colesterol y los hábitos de vida, es decir, la alimentación, el sedentarismo o el estrés.

Otro dato destacado es el de la diferencia entre la edad real de una persona y la edad de sus arterias. Así, un paciente con la tensión alta o fumador obtendrá una edad arterial superior a los años de vida que tiene. "La prevención cardiovascular es esencial, y es muy fácil, solo se trata de una consulta y de hacer una analítica, pero depende de cada uno", destacó el profesional de la cardiología. El doctor José Luis Santos recordó, sobre todo, la necesidad de tomar medidas preventivas para los pacientes mayores de cincuenta años o personas con factores de riesgo, puesto que, como demostró el experto, "es prácticamente imposible que una persona sin factores de riesgo tenga un infarto en los siguientes diez años".

Como forma de prevención, el Hospital Recoletas dispone de una consulta especializada en la capital. A través de esta, el paciente puede obtener los resultados de su edad vascular, consejos y, en caso de que sea necesario, un tratamiento médico. El doctor Santos destacó la importancia de "no fumar, realizar actividad física y tener una dieta adecuada, aunque comer sano y hacer ejercicio no pueden, por sí solos, bajar el colesterol, sino que solo lo hará entre un 10 y un 15%". Sin embargo, controlar y reducir el colesterol "disminuye en un 55% las posibilidades de sufrir un ictus o un infarto", señaló. Además, una buena cantidad de ciudadanos no saben cómo tienen el colesterol.

Ante síntomas como dolor u opresión en el pecho, el doctor Santos recalcó la importancia de acudir de manera temprana a un profesional que realizará al paciente pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas o un TAC.

A pesar de la cantidad de muertes producidas por problemas cardiovasculares, España no se encuentra entre los países con un nivel de riesgo más alto, al igual que otras zonas próximas de Europa.

Los asistentes pudieron aprender acerca de aquellos problemas que originan infartos, sobre todo las cardiopatías isquémicas. De menor incidencia son las valvulopatías, las arritmias o las miocardiopatías. De la misma manera, los presentes descubrieron la manera de tratar cada una de las patologías, los dispositivos que se utilizan o los tratamientos necesarios.

El doctor finalizó su intervención con un canto a la esperanza. Después, comenzó el turno de preguntas de los asistentes.

La despedida fue realizada por Miriam Sánchez, quien agradeció el patrocinio del Recoletas.