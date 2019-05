Guarido: "Bienvenida sea la cárcel, aunque en campaña es sospechoso"

El candidato de Izquierda Unida a la reelección, Francisco Guarido, ha recibido con distancia el anuncio del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, para ceder al Ayuntamiento de Zamora un ala de la antigua cárcel que sirva para fines culturales y sociales. El regidor ha criticado que el ofrecimiento se produzca ahora, "cuando prácticamente hablamos de una ruina" y no "decenas de años atrás, cuando el edificio era menos ruina". No obstante, Guarido ha dado la "bienvenida" a esta incorporación para usos culturales y sociales y ha afirmado que "el Ayuntamiento de Zamora acometerá la obra de rehabilitación" que sea necesaria.

Aprovechando la circunstancia, Francisco Guarido se ha acordado de otras obras y propiedades que dependen del Gobierno central y para las que no ha habido acuerdo. "En campaña todo es sospechoso. Si nos ofrecen la cárcel, bienvenida sea, pero esto contrasta con otras situaciones", ha indicado. "El Ayuntamiento de Zamora pidió al Gobierno del PSOE un alquiler a coste cero para el edificio del Banco de España y la respuesta fue no", ha recordado. "También se dijo no al arreglo de las aceras de Cardenal Cisneros, que lo está pagando el Ayuntamiento; así como al ensanchamiento del Puente de Pinilla", ha manifestado.

Por todas estas razones, Francisco Guarido ha pedido que este tipo de ofrecimientos se sostengan en el tiempo. "Nos hubiera gustado que hubieran dicho sí cuando pedimos otras cosas antes. Bienvenidas sean las promesas electorales, pero también los hechos en periodos que no son campaña electoral", ha señalado el alcalde en funciones.

La candidatura de Izquierda Unida, por otra parte, ha desgranado las propuestas incluidas en su programa electoral dentro del apartado de medio ambiente. Cuestiones como, por ejemplo, la adhesión al "Pacto de los alcaldes sobre el clima y la energía" para reducir las emisiones de CO2 al menos en un 40% o la estimulación de la economía verde "de una manera real" a través de una movilidad urbana sin emisiones. El concejal del área, Romualdo Fernández, ha asegurado que el compromiso del Ayuntamiento contra el cambio climático es "total".