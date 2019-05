Adiós con lágrimas

Se "atizan" de lo lindo en los debates, a veces más acalorados de lo recomendable, pero, cada uno desde su visión de las cosas, se ha dedicado a trabajar por la ciudad, con mucho tiempo, escasa remuneración y bastantes ingratitudes. Es lo la visión que tienen de si mismos los concejales del Ayuntamiento que han protagonizado el último mandato y que ayer celebraban el último pleno antes de las elecciones, el ordinario de mayo, aunque se tendrán que volver a ver las caras después, simplemente para aprobar las actas pendientes.

Los corporativos solventaron con rapidez el orden del día, en el que lo más importante fue la aprobación del convenio de colaboración con la Consejería de Fomento de la Junta para la construcción del Centro Cívico en la parcela donde se ubican los antiguos laboratorios del Obras Públicas de la Junta. Se trata de una parcela de suelo urbano de equipamientos, sin uso desde hace años, situada entre la avenida de Cardenal Cisneros y las calles de Juan Sebastián Elcano y Corbeta, con 3.667 metros cuadrados de superficie. Se prevén invertir cuatro millones de euros, de los que la Junta aportará un 70% (2.8 millones) y el Ayuntamiento el 30% restante (1.2 millones).

Tomaron la palabra varios concejales para agradecer el trato recibido a los compañeros de corporación y los funcionarios, como la no adscrita Cruz Lucas o el portavoz de Ciudadanos, Francisco José Requejo, quien destacó la labor del socialista José Carlos Calzada y el popular, José Luis González Prada. Son dos de los que no siguen, como la mitad de la actual corporación, entre ellos Clara San Damián quien, entre lágrimas de emoción, hilvanó un discurso de agradecimiento por el trabajo que realizan los concejales, pidió perdón si ella o su grupo se habían excedido en algún momento y echó de menos no haber logrado más colaboración con el equipo de Gobierno, a quien ofreció (salga quien salga de las urnas) su apoyo desde su nueva responsabilidad política como senadora. Calzada intervino para agradecer el trabajo de sus compañeros y el alcalde, Francisco Guarido cerró el Pleno constando desde su experiencia que el de concejal es una labor que ocupa "mañana, tarde y noche" a quien la ejerce.