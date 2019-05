Ladri di Biciclette y N.E.O se juegan un billete para el Sonorama

Cuando comenzó esta aventura con más de 60 bandas inscritas, el objetivo era salir de la provincia, tocar, mostrar su música y divertirse. Todo eso y, el sueño de alcanzar el Sonorama.

Ahora tanto Ladri di Biciclette como N.E.O. tienen la oportunidad de ser la banda que salga ganadora y tras superar todas las fases hasta la final, necesitan el apoyo del público para acabar como la banda que disfrute de uno de los mejores festivales del panorama español.

El lugar para votar a las dos bandas zamoranas es https://www.razonvalley.com/

Ladri di Biciclette nace, se reproduce y ensaya en Tardobispo, pequeña localidad al sur de la capital de la provincia de Zamora y que padece un índice de despoblación que amenaza con hacer desaparecer un pueblo que llegó a tener una población de casi 400 personas y en la actualidad no llega a las 60. Como banda, participa activamente en la vida del pueblo tocando en las fiestas patronales y llevando con orgullo su origen allí donde toque. Además, a título individual Javier Martín, batería, forma parte de la asociación cultural del pueblo encargada de organizar actividades a lo largo del año. Con un potente sonido conseguido a base de guitarras en loop, bajos redondos, baterías concisas y voces a cañón, la banda presenta un directo rompedor y despeinante sobre un colchón de claras influencias del rock y country americano (Johnny Cash y The Black Keys), inglés (The Brew y Kasabian) y castellano (Arizona Baby).

Por su parte N.E.O. (Near Essential Orbit) es un grupo Made in Zamora formado por cinco apasionados músicos que se reparten del siguiente modo: – "Rubo"(Rubén Barrientos Ámez) en la percusión y programaciones. – "Arcangelo"(Ángel Pérez Miguel) en los teclados y coros. – "Il Capo"(Santiago Conde Fagúndez) a las guitarras y coros. – "Éldelbass" (Esteban Parra Guerra) con el bajo eléctrico y a los coros. – "Near" (Javier Núñez Zamora) como cantante y segunda guitarra. Su proyecto discográfico de 10 temas lleva el mismo nombre. Está compuesto en inglés y grabado en los estudios "El Jardín Paramétrico" (Madrid) y "Critéria" (Miami), buscando un sonido muy internacional. Sus temas de pop-Rock Británico melódico, podría traer reminiscencias de artistas como: Muse, David Bowie, Queen, James Blunt€ entre otros. La producción del disco corrió a cargo de Jesús Yanes, que contó con Pablo Navarro en los arreglos musicales. "Caged in your hands" elegido como primer single del disco, es un tema de amor con un enfoque y sensibilidad especiales, con una contundencia y melodías que sorprenden desde la primera escucha. Actualmente la banda está centrada en la gira del 2019.