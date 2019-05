26M | IU defiende su colaboración con los barrios y dice que "otros van a hacerse la foto"

Laura Rivera, candidata de Izquierda Unida a concejala, hizo ayer balance de la política de empleo llevada a cabo por el equipo de Gobierno de Zamora durante los últimos cuatro años. "La política laboral del ayuntamiento se ha basado en una valoración máxima del trabajo, como derecho constitucional y como medio para transformar la ciudad. Y vamos a seguir trabajando por más y mejor empleo y por mejores barrios para la vida de los trabajadores", apuntó Rivera, que recordó que durante los últimos años el Ayuntamiento ha contratado directamente a más de 300 trabajadores con una inversión en planes de empleo de más de cinco millones en colaboración con la Junta.

"Hemos creado el máximo de empleo posible legalmente y hemos mejorado las condiciones laborales de los trabajadores: más y mejor empleo, como reivindican los sindicatos", apuntó la edil. Rivera recordó que el Ayuntamiento "ha recuperado los derechos sociales anulados por los gobiernos del PP, ha aumentado y extendido la conciliación laboral y ha recuperado procesos de promoción interna y contratos de relevo".

Laura Rivera ha hecho hincapié en "acabar con la idea que ha ido creciendo de que nos hemos olvidado de los barrios" y presentó un suplemento de "Tu Ciudad y Provincia" donde "se especifican las obras y actuaciones hechas en cada uno de ellos: las de asfaltado de calles y mejora de aceras; las de los trabajadores de los planes de empleo y de la empresa de mantenimiento, y otras inversiones mayores que están en los barrios como la piscina del Tránsito, las pistas deportivas, el Matadero cuando se acabe, el centro cívico o el centro de día para asociaciones en Pinilla". En definitiva, apuntó Rivera, "quince millones y medio de inversión han sido para los barrios, y con los barrios. Colaborando con sus asociaciones de vecinos". "Nosotros hemos ido siempre a los barrios pero no nos hemos hecho la foto si no nos lo han pedido. Hay otros que van a hacerse la foto y a manipular. No voy a concretar quién, eso ya se sabe", apuntó Rivera en lo que pareció una crítica directa al candidato del PSOE, Antidio Fagúndez.

IU aseguró además que tiene "gran respeto" a la "independencia" de las asociaciones de vecinos" y a "las reivindicaciones y el trabajo que hacen". Un apoyo, apuntó Rivera, "basado en hechos", como "la rehabilitación de la sede de Tres Cruces, la nueva construcción para Siglo XXI y la sede para la asociación de Vista Alegre, presupuestada y en marcha".

Por lo que refiere a compromisos de futuro, el equipo que se presenta con Francisco Guarido asegura que dará participación a las asociaciones en la gestión de los centros cívicos, que habrá programas de asfaltado y reposición de aceras todos los años, atención permanente al cambio de mobiliario o construcción sede de vecinos en Vista Alegre y pista deportiva".