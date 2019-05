26M | Requejo: "Hemos llegado a acuerdos con todos los partidos; el diálogo es bueno para Zamora"

Francisco José Requejo (Zamora, 1972) no da demasiadas vueltas para decir las cosas. Trata de responder con pocas palabras para mandar un mensaje conciso. Como empresario, el candidato de Cs a la Alcaldía muestra una especial sensibilidad hacia los problemas de los autónomos y también huye de propuestas grandilocuentes. En su defensa del diálogo dice pactar con todos, aunque esta vez espera ser él quien lleve la voz cantante en la Casa de las Panaderas.

–¿Qué han aprendido Francisco Requejo y Ciudadanos durante estos cuatro años en el Ayuntamiento de Zamora?

–Sobre todo, a escuchar a la gente y a dialogar. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos con fuerzas tan distintas como IU, el PSOE e incluso el PP. Aquí había un bipartidismo fuerte, más tensión que propuestas en los plenos, y hemos aportado muchas y buenas cosas para la ciudad.

–¿Qué balance se puede hacer de estos cuatro años del bipartito?

–El balance lo va a hacer la gente que va a votar. Ahora bien, yo creo que tenemos la misma ciudad que hace cuatro años. Se ha avanzado poco, seguimos con el problema de las licencias y de los emprendedores, con la mayoría de los contratos caducados, la ciudad no se encuentra en buen estado y muchos barrios están sucios. Se ha trabajado en el día a día, pero sin grandes resultados

–¿Cómo pueden llegar a la gente sin que el elector piense que está apoyando a la muleta de otra formación?

–No somos muleta y se demuestra en las encuestas, donde seguimos subiendo. Yo creo que, al final, vamos a derribar la puerta y vamos a ser la gran sorpresa de las elecciones. Lo digo convencido. Hemos llegado a acuerdos que han sido buenos para los ciudadanos y así seguirá siendo.

–¿Sigue siendo imposible pactar con el PP de Maíllo, como ha dicho en otras ocasiones?

–Aquí, el PP no se ha rejuvenecido, no se ha regenerado. Están tirando en campaña de Antonio Vázquez, que es sorprendente. Parece que no tienen cantera. Nosotros sí la tenemos, hemos sacado un diputado nacional, y las encuestas nos dan una subida autonómica y municipal. No tenemos nada que ver con el PP ultraconservador de Zamora, ni con la ideología de IU, ni con un PSOE que ha estado ausente estos años.

–¿En qué medida les puede beneficiar el arrastre nacional?

–Indudablemente, siempre ayuda. Tenemos un buen proyecto de país y para Castilla y León. Pero también influye el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años en los barrios, llegando a la gente. Eso se va a hacer valer.

–Un trabajo en la calle en el que han insistido mucho en el tema de las licencias y de los beneficios para los autónomos. ¿Se quieren posicionar como el partido del emprendedor?

–Nosotros nos posicionamos como el partido de las soluciones y de las propuestas. Somos un partido moderno y de ciudad. Ahora viene todo el mundo a solucionar el problema de las licencias, pero el PP no hizo nada en veinte años, e IUy el PSOE tampoco lo han hecho en estos cuatro. No es que seamos el partido de los emprendedores, es que los emprendedores confían en nosotros. Vamos a dar soluciones. Gracias a nuestro impulso bajó el IBI, llevamos una partida para adecuar los polígonos, la propuesta para subir las ayudas a los autónomos de 3.000 a 9.000 euros? Creo que hemos hecho un buen trabajo por la ciudad. También para los trabajadores. Somos el partido de la modernidad y del cambio.

–¿Ciudadanos también está en contra, como Guarido, de los megaproyectos?

–Yo estoy viendo a otros partidos que lanzan estas ideas. Entiendo que el PP no conozca el funcionamiento del Ayuntamiento, porque no repite nadie en la lista, y el PSOE también ha estado ausente. Pero hay diferentes informes que nos dicen que habría que subir los impuestos y hay que ser realistas. –Si les toca estar de nuevo en la oposición, ¿cómo se puede influir desde ese lado en el desarrollo de la ciudad?

–Somos el ejemplo de que, en la oposición, se puede trabajar. Hemos logrado que se adapten los parques infantiles a personas con minusvalía, que se arregle parcialmente la zona de los Pelambres... Hemos llegado a acuerdos muy interesantes con el equipo de Gobierno, siempre pensando en los ciudadanos. En la oposición se trabaja mucho. Yo me preguntaría si van a estar en la oposición los candidatos del PP y del PSOE o van a buscar puertas giratorias.

–Si son llave en la Diputación, ¿le darían el Gobierno al PP o promoverían un cambio junto al PSOE?

–No nos lo hemos planteado, pero cualquier acuerdo al que lleguemos va a ser programático. El PP ha despoblado Zamora y el PSOE no ha trabajado por la provincia. No tenemos nada que ver con ninguno. Vamos a ver qué propuestas hay y, si alguien quiere hablar con nosotros, vamos a tener que ver las ideas que tiene para la ciudad y la provincia.

–¿Tendría capacidad Ciudadanos Zamora para decidir por sí mismo o habría órdenes de la dirección nacional?

–Nos hemos ganado, con nuestro trabajo, el poder decidir. Somos un partido renovado, con buenas ideas para la ciudad y la provincia, y nos dejarán decidir.

–Un partido renovado que ha sufrido mucho en los últimos meses, con candidaturas que se han ido por el sumidero tras el cambio en la dirección provincial. ¿Les puede afectar en el resultado del 26 de mayo?

–Sí. Nos ha afectado para mejor. Por el momento, ya hemos logrado un diputado nacional que no teníamos. En todos los partidos hay cambios. No hay ningún problema. Agradecemos el trabajo de la anterior directiva y miramos hacia adelante. El saldo es positivo.

–¿Qué tiene que cambiar sí o sí en Zamora en estos próximos cuatro años?

–La manera de gestionar. Si queremos una ciudad más abierta, más moderna, con mejores servicios, que atienda a los barrios, que los emprendedores no tengan trabas o que los turistas vean una capital del siglo XXI, hay que cambiar eso.