El exedil del PSOE se enfrenta a un año de cárcel por un supuesto abuso sexual

El exdirigente del PSOE y edil de La Hiniesta por ese partido, de iniciales A.P.R., se enfrenta a un año de prisión por un delito de abuso sexual a una compañera de partido minutos antes de iniciarse un acto en la sede, al mantener ayer la Fiscalía la pena tras la denuncia de la concejala socialista de Muelas del Pan, de iniciales E.M.A., por intentar besarla y tocarle los pechos y el culo el 20 de abril de 2017. La presunta víctima, que testificó tras un biombo para no ver al imputado, contó ayer a la magistrada del Juzgado de lo Penal que el procesado le llamó para que acudiera a un despacho del interior de la sede y que cuando entró, "cerró la puerta y se me abalanzó. Me agarró, me protegí con los brazos e intentó besarme, yo encogí la cabeza" para impedírselo, pero "me tiró del pelo y la levanté". El acusado habría ido más allá en ese abuso, según la edil socialista, de modo que "me mordió en el cuello, me arañó, me tocó el culo. Yo me separé, fui a huir, entonces volvió a repetirse la situación", momento tras el que la mujer contó que pudo deshacerse del compañero de militancia y salir de la estancia para volver, "bloqueada", a la entrada de la sede, donde se encontraba antes del incidente con otros militantes recogiendo avales para Pedro Sánchez a través de la Plataforma en Zamora. El abogado de la acusación exige 3 años de prisión para el acusado.

El acusado admitió haber llamado a la militante al despacho, pero solo para comprobar si se encontraba bien porque sabía que las aglomeraciones de gente le afectaban, "se angustia y me dio miedo que tuviera una crisis", como en un mitin de Sánchez en Valladolid.

Solo uno de los testigos que acudió al juicio observó cómo la presunta víctima llegaba del despacho "sonrojada, llorosa y acongojada" con la ropa "desajustada", aunque ni vio arañazos ni rasguños. Tiempo después la mujer le contó la presunta agresión y él la animó a que denunciara. La mujer asegura que una de las compañeras le preguntó si le pasaba algo, a lo que respondió que tenía dolor de garganta. Sin embargo, la testigo manifestó que ni siquiera recordaba que el denunciante hubiera llamado a E.M.A. para que acudiera el despacho y que se enteró de lo ocurrido en abril de 2018, cuando recibió una llamada de la concejal de Muelas del Pan para preguntarle si recordaba que ese día recogían avales. Los responsables del PSOE que testificaron solo supieron lo ocurrido un año después por la propia militante.