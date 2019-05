26M | Fagúndez: "Para arreglar baldosas y podar árboles, no necesitamos un equipo político"

Antidio Fagúndez (Alemania, 1976) regresó a la escena municipal como el número cinco de la candidatura de José Luis Gómez en el 2015. La marcha del cabeza de lista le dejó al frente del PSOE municipal durante un mandato en el que se convirtió también en secretario provincial de los socialistas y en senador. Lanzado hacia los puestos de poder, ahora apuesta por superar a IU y ser alcalde.

–Incide mucho en un mensaje en el que pide un voto doble, que valga para el Ayuntamiento y la Diputación. ¿En qué consiste esa estrategia?

–No es una estrategia, es una realidad. La capital es donde está el principal núcleo de población, y el voto para el Ayuntamiento va a valer también para cambiar la Diputación. De los partidos judiciales que hay, donde se va a mover la situación es en Zamora. Es una certeza que un voto al PSOE sirve para las dos instituciones.

–¿Qué cuentas han hecho?

–Creo que vamos a tener un diputado más en Benavente y podemos conseguir otro por Zamora. Pienso que pasar de ocho a diez diputados es bastante factible y, a partir de ahí, si el desplome del PP es mayor, podríamos incluso mejorar esos baremos.

–¿Está siendo difícil desmarcarse del alcalde en esta campaña siendo parte del equipo de Gobierno?

–No, porque lo que yo estoy percibiendo es que mucha gente quiere que yo sea el nuevo alcalde. Y me lo dicen: "Mira, Antidio, tú has representado a la ciudad en muchos momentos, en la promoción de la ciudad o en los eventos más importantes, y ahora te toca a ti. Ahora es Izquierda Unida quien tiene que darte el apoyo". Yo no cambio de voto en veinte días. Por eso, los 12.000 que logramos el 28 de abril son nuestro mejor aval.

–¿El objetivo es convencer a quien les votó el 28 de abril para que siga la misma línea este domingo?

–Más que convencerles es que se movilicen. La movilización va a ser menor que en las generales, siempre ocurre. Pero queremos que quien votó un gobierno moderado, progresista y coherente vuelva a hacerlo.

–Se entiende que prevé que la encuesta que publicó LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA no se vaya a reflejar en las urnas. ¿No es así?

–Los datos que manejamos en nuestros trackings diarios no son esos. En ninguno de ellos nos da que vayamos a tener menos de un 15% de los votos. Todo lo contrario. Sacamos un 31% hace veinte días. Nos parece que es irreal. Sobre todo, por el aval de las 12.000 personas que votaron al PSOE. Algo puede fluctuar, pero más de la mitad nos parece una aberración.

–En estos meses ha traído a muchos ministros a la ciudad. ¿Siente que esta campaña es la que puede llevar al PSOE de Zamora y de Castilla y León a recuperar un poder que no ha tenido en décadas?

–Claro, pero no es circunstancial. Es también por el trabajo que hemos hecho los socialistas en los últimos dos años, desde que yo estoy como secretario provincial. Cuando llegamos a Madrid se nos hace caso. Por eso, lo de Monte la Reina se va a cumplir y esta tarde otro ministro va a anunciar cosas importantes para Zamora. Y después, muchas pequeñas inversiones procedentes de otros ministerios van a ser una realidad. Frente a un alcalde inmovilista, que no ha salido de su despacho, yo voy a ser un alcalde dinámico. No voy a generar conflictos. Es la diferencia entre el modelo conservador y sin equipo, con una persona que lo hace y lo decide todo, y un equipo joven, que está todos los días en la calle, preparado. Ese equipo es el que va a sacar esto adelante.

–¿Por qué en ese equipo no está José Carlos Calzada?

–Se lo propuse, pero había un tema de posiciones en la lista que impidió que llegáramos a un entendimiento.

–¿Hubo algún conflicto político para que no fuera más arriba en la lista municipal?

–No, al contrario. Yo reconozco su labor y tendrá un gran cargo dentro del Gobierno socialista.

–¿Le molesta que tilden algunas de sus propuestas de megaproyectos?

–Lo decía el otro día. Yo, en mi concejalía, he hecho inversiones millonarias, como la del contrato de la ORA, y creo que eso es lo que necesita esa ciudad. Cuando alguien no tiene propuestas, lo que hace es reírse de las de los demás, y se están riendo de la gente de San José Obrero, cuyos mayores nos demandan subir la cuesta del Bolón con facilidad. Esto es un proyecto muy sencillo, no es megalómano. El plan de asfaltado cuesta un millón de euros cada año y nadie dice que sea megalómano. Somos personas serias, lo tenemos contrastado, sabemos que funciona y hay que hacer una ciudad más cómoda para la gente mayor.

–¿Qué tendría que cambiar en Zamora durante el periodo 2019-2023?

–El modelo de ciudad. Tenemos una idea basada en el optimismo, en el dinamismo, en la ilusión y en invertir dinero, frente a un modelo conservador, basado en intentar no hacer ruido. Para arreglar baldosas y podar árboles, no necesitamos equipo político, ya tenemos a los mejores funcionarios. Esto no se puede gobernar como una comunidad de vecinos. Necesitamos que el Ayuntamiento sea el motor de la ciudad. Precisamos de más medios, que los contratos como el de limpieza viaria se amplíen. En resumen, mejorar los servicios, aportar dinamismo y tener influencia en las inversiones.

–Candidatos como Requejo (Cs) insisten en pedir un compromiso de fidelidad hacia la institución para los políticos que se queden en la oposición. En su caso, ¿se plantea ser presidente de la Diputación si se diera el caso y no saliera como alcalde?

–Mi compromiso está con el Ayuntamiento. Los partidos que nos atacan saben que, en la calle, la gente quiere que Antidio sea el próximo alcalde. Yo me quedo aquí y ya he aprovechado mi cargo de senador para que venga el presidente, la vicepresidenta y cinco ministros. Si soy el alcalde, voy a ser la persona más reivindicativa para que los problemas de los zamoranos se resuelvan y eso quede claro, no como compromiso, sino en el Bocyl y en el BOE.