Ana Belén Ríos: "Un alumno del Campus tiene los mismos derechos que cualquier otro de la USAL"

Ana Belén Ríos Hilario es la vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad de la Universidad de Salamanca (USAL) e intervendrá el próximo 28 de mayo en la jornada "Estudia en el Campus Viriato. Presentación de la oferta académica para el curso 19/20". Esta jornada está dirigida a directores de institutos, orientadores y personal docente de Formación Profesional, además de a padres y alumnos de Bachillerato de toda la provincia.

Zamorana, doctora en Documentación y profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca, destaca los servicios con los que cuenta el Campus zamorano, entre ellos la Biblioteca Claudio Rodríguez.

–¿Qué temas se van a abordar en la jornada?

–Hablaremos de las titulaciones que se ofertan, de las salidas profesionales y de los servicios con los que se cuenta en el Campus Viriato, que es Universidad de Salamanca y la Universidad de Salamanca es el Campus Viriato. Creemos que es el campus por excelencia porque tiene en un mismo espacio todos y cada uno de los servicios con los que debe contar la universidad, las escuelas, la biblioteca, deportes, etcétera.

–¿De qué servicios dispone el Campus de Zamora?

–Además de las distintas escuelas, que es la Politécnica Superior, Magisterio, Enfermería y Relaciones Laborales, cuenta con la Biblioteca Claudio Rodríguez. El servicio de biblioteca es muy importante no solo como espacio de estudio, que cuenta con 394 puestos de lectura, sino también porque tenemos una buena documentación referente a las carreras que se estudian porque el origen de la Biblioteca Claudio Rodríguez fue la fusión de las antiguas bibliotecas tanto de la Escuela de Magisterio como de la Politécnica. Aparte de la especialización en las materias, como alumnos de la Universidad de Salamanca pueden acceder a los recursos bibliográficos que están en línea porque tenemos suscripción a las principales bases de datos y publicaciones electrónicas como libros electrónicos. También tenemos un horario especial para las fechas de los exámenes. Desde el 13 de mayo las instalaciones van a estar abiertas en horario desde las ocho y media de la mañana hasta las doce de la noche.

–¿Qué otros servicios destacaría por su importancia para los alumnos?

–Como vicerrectora de Estudiantes mantengo relación con las distintas delegaciones de estudiantes y asociaciones tanto representativas como culturales. En el caso de las delegaciones de estudiantes, que son los representantes de los cursos, cada una de las escuelas cuenta con su propia delegación. Aparte hay otro tipo de asociaciones culturales.

–¿Y en cuanto a los deportes?

–El Servicio de Educación Física y Deporte es otro de los servicios destacables. En este caso, en Zamora celebraremos el 16 de junio la Carrera del VIII Centenario. También desde hace tiempo desarrollamos las colonias deportivas infantiles para niños, que se hacen durante las dos primeras semanas de julio. A estos servicios se suma un punto de información de nuestro SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Desde este servicio orientamos sobre cualquier tipo de información general, son los encargados de hacer la Feria de Bienvenida a los alumnos nada más que comienza el curso, hemos realizado jornadas de puertas abiertas, hacemos charlas con institutos y se encargan también de todo lo que tiene que ver con el servicio de alojamiento. Además, cualquier estudiante que estudie en el Campus Viriato, por supuesto, puede acceder al resto de servicios que presenta la Universidad de Salamanca, aunque muchos de ellos no estén "in situ", como asuntos sociales o idiomas.

–¿Qué ventajas tiene el Campus Viriato?

–Siempre nos da un poco de envidia cuando vamos al Campus de Zamora por lo bien que está. Es un campus que está muy bien, que cuenta con unas instalaciones estupendas y donde tienes todo al lado, el salón de actos, la biblioteca, la cafetería con el comedor. Eso es un punto a valorar.

–La Biblioteca Claudio Rodríguez está muy especializada además en las materias que imparte la Politécnica...

–Sí, porque toda la documentación partía de las antiguas escuelas Politécnica de Zamora y la de Magisterio. Por este motivo, como cualquier otra biblioteca universitaria, está especializada en documentación general, pero las revistas y las monografías están especializas en este ámbito. Es muy importante que un universitario tenga la bibliografía que necesita para cursar sus estudios tanto a nivel de las distintas asignaturas que tiene en su curso como más especializado hacia la investigación.

–Siendo zamorana será buena defensora del Campus Viriato...

–Por supuesto, estoy orgullosa de ser zamorana y del Campus de Zamora. He tenido muchísimos compañeros y familiares que han hecho las ingenierías en la Escuela Politécnica Superior. Es una pena que actualmente se estudien poco las ingenierías porque las empresas que están en España no tienen ingenieros porque los que se forman en las escuelas son pocos. La ingeniería es un futuro, sobre todo la Ingeniería Informática que se imparte en Zamora. En cuanto a Enfermería y Magisterio, que son de las materias que tienen demanda a nivel general, hay que decir que entre las más solicitadas están las del Campus de Zamora.

–¿Cómo está Zamora en número de estudiantes? ¿Quieren que se incremente la cifra de alumnos?

–Estamos haciendo mucho hincapié para que la gente venga a estudiar a Zamora las ingenierías. Nos hemos focalizado en ir a provincias del norte de España por cercanía y porque no cuentan además con estas especialidades. Este año hemos visto que ha habido un aumento por la promoción que se hizo en Galicia, porque no cuentan con estas titulaciones. Zamora es una ciudad muy manejable, como Salamanca, lo que es muy importante para muchos estudiantes que vienen de fuera. Además, Zamora no es una ciudad cara para vivir y todo eso como estudiante siempre hay que tenerlo en cuenta.

–¿Animaría a estudiar en el Campus de Zamora?

–Sí, porque el Campus de Zamora es Universidad de Salamanca, por tanto cualquier estudiante de Zamora tiene los mismos derechos que tiene cualquier estudiante de la Universidad de Salamanca. Además, es muy importante la ratio que hay en Zamora entre alumnos y profesores y las prácticas que pueden hacer los estudiantes. Por ejemplo, tenemos a Almudena Alberca, que es la primera mujer Master of Wine y realizó estudios en nuestra Ingeniería Agroalimentaria. Nos tenemos que dar cuenta de la riqueza que tiene Zamora en este sentido, por ejemplo con los quesos y los vinos. En la universidad es importante la titulación, pero también es importante la universidad en la que la estudias y la calidad de los títulos.

–¿Cuáles son sus objetivos como vicerrectora para el Campus de Zamora?

–Sobre todo que los estudiantes se sientan como un estudiante más en la universidad y también le damos mucho valor a lo que los estudiantes piensen. Tenemos reuniones frecuentes cuando nos lo solicitan y el objetivo es que intenten aprovechar al máximo su vida universitaria, no solo estudiando la carrera académica, sino con otros aspectos como desde el voluntariado. Nuestro objetivo es hacerle la vida sencilla a los estudiantes.