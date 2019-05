El batacazo del PP abre la puerta a un gobierno en solitario de Izquierda Unida

Izquierda Unida ganaría las elecciones municipales en Zamora de forma holgada, con el 44,7% de los votos emitidos y una horquilla de concejales que se movería entre los 11 y los 13. En el mejor de los escenarios para la candidatura que comanda Francisco Guarido, el actual alcalde y su equipo estarían en condiciones de gobernar sin la necesidad de ningún apoyo externo, según los datos de la encuesta que Ipsos ha realizado para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. El equipo de Guarido sería el gran vencedor de las elecciones al mejorar de forma clara sus ocho concejales actuales.

El voto que recibiría Izquierda Unida para esta hipotética mayoría llegaría del otro punto del arco ideológico: del PP. Los populares se dejarían uno de cada tres votos conseguidos en el año 2015 y se moverían en un abanico de entre cinco y seis concejales, una considerable caída desde los diez actuales. Obviamente, dejarían de ser la opción más votada por los zamoranos, algo que sí consiguieron en 2015 aunque eso no se tradujo en poder formar gobierno.

La explicación a este trasvase de votos hay que buscarla en el "efecto Guarido". Izquierda Unida y la figura del alcalde de Zamora transcienden, según todos los datos, su ámbito ideológico y "pescan" en prácticamente todo el espectro, de izquierda a derecha. De hecho, el recuerdo de voto indica que uno de cada tres personas que el año 2015 votó al PP no lo hará este domingo, un porcentaje que encaja casi a la perfección con la subida de Izquierda Unida. De esto es consciente el actual alcalde, que desde las primeras comparecencias de su campaña electoral aboga por "concentrar el voto entre el centro y la izquierda". Según la encuesta, la opción política que encabeza se hace también con electores que tradicionalmente han dado su apoyo a partidos de la derecha.

El PSOE, en el mejor de los escenarios, repetiría los resultados de hace cuatro años, con cinco concejales. No obstante, los de Fagúndez podrían caer hasta los cuatro representantes con solo un 15,6% del voto estimado. No consiguen los socialistas "retener" el voto que el 28 de abril fue para Pedro Sánchez, la que ha sido la gran obsesión de su campaña electoral. De hecho, el PSOE logró en las Generales un 30% del voto en la capital. Así, uno de cada dos votantes de los socialistas en las generales no repetirá.

Ciudadanos sería el último partido en lograr representación en la Casa de las Panaderas. Los de Francisco José Requejo mejoran resultados con respecto a los comicios de hace cuatro años y pasarían del 8,6% al 12,1% de los votos emitidos. Alcanzarían un tercer concejal en el Pleno, uno más de los que tienen ahora.