Iglesias defiende un cambio en Castilla y León "lejos de las élites del PP y PSOE"

Pablo Iglesias llegaba al salón de actos del Campus Viriato al grito de "sí se puede" y con banderas moradas ondeando en un auditorio con el aforo completo. El líder de Podemos se reencontraba ayer con Zamora para tomar parte en la campaña de las autonómicas y municipales, unas elecciones en las que ve posibilidades reales de cambio en Castilla y León. Junto a él se encontraba el candidato a la Presidencia regional, Pablo Fernández, a quien ha bautizado como "el auténtico líder de la oposición". Por ello, Iglesias quiso lanzar a los zamoranos un mensaje claro y conciso: "Es el momento de que en Castilla y León se produzca el cambio; un cambio que no sea una mera sustitución de poder entre dos élites políticas como son Partido Popular y Partido Socialista".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, desgranó ayer en Zamora los objetivos que la formación morada tiene por delante después del resultado de las generales, en las que la ciudadanía le otorgó 33 escaños. "Entramos en una fase nueva en la que hay que recordar que Podemos no nació solo para decir 'sí se puede' o para traer aire fresco a la política, sino que estamos aquí para gobernar", expuso. "Nuestro objetivo y nuestro deber es tratar de formar un gobierno de coalición, pero siempre con el peso que tenemos; no vamos a pedir nada que no nos corresponda", analizó el líder de la cuarta fuerza en el Congreso.

Podemos quiere entrar en el gobierno para poder desarrollar "el programa social" de las elecciones generales del 28 de abril. Cuestiones como garantizar el derecho a la vivienda, intervenir el precio del alquiler, que deje de ser "papel mojado" el derecho al trabajo o que la actualización de las pensiones con el IPC se blinde por ley. En el discurso de Iglesias estuvo más que presente la Constitución Española y "garantizar su cumplimiento" es la razón, dijo, por la que Podemos "debe entrar" en un gobierno de coalición: "Queremos que deje de estar de moda el artículo 155 y que se conozca el 128, que dice que la riqueza del país debe estar subordinada al interés social".