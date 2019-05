En Las Tres Cruces se habla de todo

Si algo bueno tiene la avenida de las Tres Cruces es que tiene ambiente. Por las mañanas las aceras son una mezcla de repartidores que se acercan a los negocios de la zona, amas de casa que bajan a hacer la compra, clientes de los bancos y personas que van y vienen. Fue precisamente en Tres Cruces donde David Gago, número cinco de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Zamora, celebró la mañana de su 35 cumpleaños "enfrentándose" a los electores que decidirán la composición del nuevo Pleno del Ayuntamiento.

Primera parada, el kiosko. Inevitable la referencia a la revista Barandales, que el candidato elabora. "¿Cómo está la zona?". "Pues creo que en Tres Cruces no podemos quejarnos mucho en comparación con otros barrios de Zamora", apunta el kioskero. David Gago coincide, pero intenta huir del "conformismo", apunta, de los últimos cuatro años. "Tres Cruces es la puerta de entrada a Zamora para los turistas que vienen en autobús o tren y tenemos que trabajar para animar la zona y que sea más atractiva", asegura Gago. El kioskero asiente.

Más reivindicativa la siguiente parada: la del taxi. Otra cosa no, pero los taxistas tienen conversación para rato. Primero, el intrusismo. "Por suerte no hay mucho en Zamora, pero hay que hacer algo". Más peticiones: medidas para mejorar la movilidad. "Zamora es una ciudad pequeña donde el taxi está entre los más baratos de España y se debería fomentar su uso", apunta uno de los taxistas. De ahí pasamos al turismo. "Se nota mucho que ahora hay más gente. Gente que viene en verano y nos dice que repite después de pasar por aquí en Semana Santa". Pero falta una estrategia. "Tenemos que preguntarnos qué tipo de ciudad queremos ser, dar una vertiente económica al turismo", reflexiona David Gago.

Otro taxista atiende a la conversación y se incorpora después. Considera que la limpieza de la ciudad es un problema y que hay que redoblar esfuerzos. "Es clave si queremos más turismo", apostilla. Gago recuerda que esta legislatura se han renovado tres contratos y hace hincapié en las dificultades para acometer la renovación del de limpieza. "Pero hay que hacer algo", insiste el taxista, "sobre todo con las pintadas". El candidato aprovecha para recordar la propuesta de instalar cámaras de seguridad en ciertos puntos "conflictivos".

Cambio de tercio. Ya camino de la Plaza de Alemania, Gago se para con dos mujeres de avanzada edad. "¿Política? A mí no me hables, los políticos solo quieren sentarse en el sillón mientras mis hijos tienen dificultades para trabajar". Recibimiento hostil que pronto se reconduce. "Yo no soy político, no vivo de esto. Soy profesor", apunta Gago. "Ah, eso ya es otra cosa", se tranquiliza la señora. "¿De qué partido eres?", pregunta la compañera. "Del PSOE". "Ah sí, yo fui a ver al presidente cuando vino al Ramos Carrión. Me gustó". En un ambiente ya más distendido surgen preocupaciones sobre los servicios sociales. La sanidad, principalmente. Pero también la limpieza. "Nosotras vivimos en Las Viñas y los parques están muy sucios", asegura una de las dos mujeres después de mostrar su agradecimiento al Ayuntamiento por acometer el arreglo de la acera de Cardenal Cisneros. "Eso es un peligro".

Ya en la plaza de Alemania, David Gago hace estación en la parada del autobús urbano. "Esto es vergonzoso, esperar 30 minutos a que pase el autobús", apunta un vecino de San José Obrero que aguarda a que llegue el coche. "Si pudiera andar, me iba andando y tardaba menos". Gago recuerda las mejoras en el servicio introducidas por la Concejalía de Movilidad en el presente mandato y aprovecha para poner en valor la propuesta de escalera mecánica en la cuesta del Bolón. "Mucha gente la usaría", dice. "Yo lo haría", apunta el señor antes de subirse al bus.