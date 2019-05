"Guarido ha mantenido impuestos para pagar a los bancos, eso es mala gestión"

Ángel Macías concurre a las elecciones con la ambición de "generar puestos de trabajo, riqueza y de parar la despoblación". El que ya fuera concejal en el Salón de Plenos se presenta ahora, asegura, con un "proyecto independiente" que "nace en Zamora y tiene su objetivo en Zamora", sin "interferencias de Valladolid o Madrid". La aspiración: gobernar.

–¿Cuáles son las líneas maestras de su programa?

–Tenemos un proyecto transformador e impulsor. Queremos aportar aquello de lo que Zamora carece, y es un impulso claro y sin complejos a favorecer la inversión, que es lo que genera puestos de trabajo, riqueza y frena la despoblación. Hasta 2007 la capital ganaba población aunque la provincia la perdía y desde entonces Zamora ha entrado en la misma dinámica, que es peligrosa.

–¿Qué puede hacer el Ayuntamiento en esta materia?

–Aunque directamente no mucho, indirectamente se puede generar un clima que favorezca la inversión. Podemos crear una ciudad amable con el empresario. Proponemos la reducción de impuestos y tasas, queremos que Zamora esté entre las cinco capitales de provincia con menos impuestos. Necesitamos una reforma urbanística que agilice la concesión de licencias, de obra pero sobre todo de actividad. Proponemos un convenio con el Colegio de Arquitectos para avanzar en este sentido.

–¿Qué le lleva a dar el paso de ponerse, otra vez, en primera línea política?

–La posibilidad de hacerlo con un proyecto independiente, no ideológico en el sentido político de la palabra pero sí con las ideas claras. Por Zamora nace en Zamora y en Zamora tenemos nuestro fin último. No dependemos de ningún líder de Valladolid o Madrid que tenga otras consignas. A diferencia de los partidos más grandes nosotros tenemos compromisos concretos, cuantificables y ejecutables. Animo a todos los zamoranos a leerse nuestro programa y, si quieren, a comentarlo con nosotros en nuestra sede de Sagasta.

–¿Asegura que el resto de candidatos no piensa en Zamora?

–Dos datos. El candidato del PSOE es senador desde hace siete meses, cuando ya era candidato a la Alcaldía. Difícilmente nos podrá convencer de que va a dedicar a Zamora las 24 horas que la ciudad necesita de su alcalde. La candidata del PP fue hace unas semanas suplente de Clara San Damián en las listas al Senado. Su aspiración es poder coger ese puesto. También necesita Zamora un alcalde que la quiera...

–¿Dice que Guarido no la ha querido?

–No hay una sola actuación que podamos considerar como la "huella" del mandato de Guarido. Ha gestionado el día a día sin ninguna mejora. En lugar de bajar impuestos, ha preferido pagar a los bancos para reducir la deuda. Eso es mala gestión.

–¿Con qué aspiraciones se presenta a las elecciones?

–Tengo intención de gobernar.

–Muy ambicioso para un partido de nuevo cuño, ¿no cree?

–Cuando empieza la campaña todos partimos de cero. Animamos a los votantes a que piensen en nosotros, a que voten en conciencia. Si votan a Por Zamora su voto se quedará aquí, no habrá injerencias.

–¿Con quién están dispuestos a pactar?

–No nos cerramos a pactar con nadie que asuma nuestro ideario. Todo lo que sea reducción de impuestos y trabas es positivo, y ahí estaremos. Nuestra política de pactos es esa. La de otros partidos no. Todavía no hay gobierno de España ni de Castilla y León y las políticas de pactos de los partidos nacionales en Zamora vendrán influidas por el juego político. Eso no pasará con nosotros.