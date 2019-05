Jerónimo Gamallo: "Mis estudios en la Politécnica me han permitido dedicarme a lo que me gusta"

Jerónimo Gamallo de Cabo es uno de los ponentes de la jornada "Estudia en el Campus Viriato. Presentación de la oferta académica para el curso 19/20", que celebrará la Universidad de Salamanca en Zamora el próximo 28 de mayo para que padres, orientadores, docentes y alumnos de Bachillerato conozcan la oferta formativa y sus salidas profesionales.

El evento, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, tendrá lugar en el salón de actos del Campus Viriato y pretende servir de altavoz para mostrar la excelencia de los planes educativos, las instalaciones y la formación del Campus Universitario de Zamora.

Durante la jornada, que comenzará a las 19.00 horas con el acto de bienvenida y presentación a cargo del rector de la USAL, Ricardo Rivero Ortega, y la vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Belén Ríos Hilario, habrá varias ponencias y una mesa redonda en la que exalumnos del Campus Viriato contarán su experiencia.

También intervendrá en una de las ponencias Jerónimo Gamallo de Cabo, jefe de Conservación y Explotación del Sector SA1 de la provincia de Salamanca en Ferrovial.

Gamallo de Cabo, que fue alumno de la USAL en Zamora, hablará en su ponencia sobre su experiencia como estudiante de la Universidad de Salamanca, concretamente de la Escuela Politécnica Superior de Zamora.

Jerónimo Gamallo de Cabo es salmantino. Comenzó sus estudios en Zamora después de acabar el instituto e hizo la carrera de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Más tarde, volvió a la Escuela Politécnica de Zamora, en esta ocasión, para cursar Ingeniería Superior de Materiales. Actualmente es jefe COEX en la empresa Ferrovial Servicios.

–¿En qué va a consistir su participación como ponente en la jornada que celebrará la Universidad de Salamanca?

–Mi participación consistirá principalmente en contar un poco mi experiencia tanto como estudiante de la USAL en la Escuela Politécnica de Zamora como mi experiencia profesional posterior.

–¿Cuál ha sido su trayectoria como estudiante y profesional?

–Nada más acabar el instituto, estudié en Zamora la carrera de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Después, empecé a trabajar como jefe de obra en una empresa local salmantina y al año y medio, aproximadamente, comencé a trabajar en un contrato de conservación integral de carreteras, donde continúo en la actualidad como jefe de Conservación–Explotación, lo que en nuestro gremio se llama jefe COEX. Soy el responsable de la ejecución de dicho contrato en diversos tramos de autovías y carreteras en la provincia de Salamanca y con la empresa Ferrovial Servicios. No obstante, durante un tiempo, regresé a la Escuela Politécnica de Zamora, esta vez para cursar la Ingeniería Superior de Materiales, estudios que realicé ya trabajando, aprovechando el poco tiempo que me quedaba libre después del trabajo y la familia.

–¿De qué va a hablar en su ponencia?

–Además de sobre mi experiencia como estudiante de Ingeniería y mi posterior experiencia profesional en este ámbito, también expondré las razones por las que considero importante estudiar estas carreras técnicas, las opciones que ofrecen a nivel laboral además, por supuesto, de contar algún que otro buen recuerdo personal.

–¿Qué le gustaría transmitir a las personas que asistan a la jornada?

–Quedaría muy contento si consigo transmitir lo positivo de estudiar una carrera técnica o ingeniería y las posibilidades que ofrecen dentro del mercado profesional.

–¿Qué tal fue su experiencia como estudiante de la Escuela Politécnica Superior de Zamora?

–Pues la verdad es que fue muy buena y el recuerdo de aquella experiencia mejora además con el paso del tiempo. Se dice que los años universitarios son los mejores, ¿no? Al menos en mi caso fue así.

–¿Qué recuerda de aquellos años?

–Pues ahora haciendo memoria, un poco de todo: experiencias personales, independencia, pues vivía en un piso de estudiantes; nuevas amistades, momentos algo más arduos en época de exámenes, esfuerzo y ansias de realización profesional. Fueron unos años muy intensos en todos los sentidos, pero también muy felices.

–¿Cree que fue una buena decisión estudiar en el Campus Viriato?

–Sin duda, conseguí una titulación que me ha permitido tener un buen trabajo en el que me he realizado como profesional y me ha permitido dedicarme a lo que me gusta.

–¿Recomendaría a los estudiantes que estudien en el Campus Viriato?

–Sí, claro, yo he tenido muy buena experiencia tanto como alumno como posteriormente en mi vida profesional.

–¿Qué ventajas considera que tiene estudiar en este Campus Universitario y en la Escuela Politécnica?

–Tiene varias ventajas en mi opinión, tiene unas magníficas instalaciones, el profesorado es muy competente e institucionalmente tiene el sello y aval de la USAL, que tiene un valor importante cuando dices la universidad en la que has estudiado. Y también, por supuesto, Zamora es una ciudad cercana y amable para los estudiantes.

–¿Los conocimientos que adquirió durante su formación le han servido después en su carrera profesional?

–En general sí, sobre todo los relacionados con el ámbito de la Ingeniería Civil en el que trabajas. En mi caso todo lo relativo a carreteras los he utilizado mucho, también otros de carácter general en nuestro gremio.

–¿Los estudios de ingeniería tienen salida profesional y futuro?

–Sin duda, en mi opinión, tendemos a un mercado de trabajo con mucha demanda de perfiles técnicos, de ciencias o lo que se conoce ahora como perfiles STEM y en estos perfiles la ingeniería tiene un lugar destacado. Por otro lado, aunque todo se tiende a informatizar o automatizar, es muy difícil que esto ocurra en trabajos creativos, de diseño, de solución de problemas o de gestión en obras u otro tipo de trabajos de ingeniería.

–¿Le fue difícil encontrar trabajo después de acabar los estudios?

–En absoluto, encontré trabajo pendiente aún de la última nota, de hecho siempre digo que encontré trabajo antes de saber si había terminado la carrera.

–¿En qué consiste su trabajo en la empresa Ferrovial Servicios como jefe de Conservación-Explotación?

–Siendo responsable de un contrato de conservación y explotación de carreteras, me ocupo de temas diversos, trabajos de gestión con la Administración, gestión de personal, gestión económica y luego siempre hay que dar solución a distintos problemas técnicos y de explotación de las carreteras y sus elementos. Además de esto, tenemos una atención constante a las posibles incidencias o accidentes que se produzcan en una carretera. Otra de las cosas que hacemos y suele llamar la atención es que realizamos todos los trabajos de vialidad invernal y, por tanto, gestionamos los quitanieves que se ven por las autovías o carreteras.