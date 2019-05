José Carlos Calzada: "La Can We Run será un día de fiesta, convivencia y concienciación"

La segunda edición de la Can We Run de Zamora se celebrará en el Bosque de Valorio el próximo 9 de junio. La carrera de las personas con sus mascotas que organizan LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora y de la Fundación Caja Rural y la colaboración de Boomerang y la protectora Scooby Zamora.

El concejal de Salud Pública del Ayuntamiento de Zamora, José Carlos Calzada, anima a los zamoranos a participar en la carrera y en las actividades organizadas en torno a ella. El edil invita a acercarse al Bosque de Valorio durante esa jornada de domingo no solo a las personas que tengan mascota, sino también a aquellas que no la tengan para que, de esta forma, sea un día de fiesta y de convivencia.

La Can We Run es un evento solidario que pretende concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas y fomentar la adopción de perros. La carrera, que tendrá lugar el día 9, contará con dos recorridos, uno para la categoría "Runner", de 3,7 kilómetros, y otro para la categoría "Familiar", con una distancia de 1,5 kilómetros. La salida y la llegada se situarán en la caseta del guarda de Valorio.

El evento contará con actividades complementarias como charlas informativas y exhibiciones de carácter deportivo y sobre obediencia y habilidad con los animales.

También habrá una pasarela de adopción en la que podrán conocerse los animales para los que la protectora Scooby busca familias de adopción. Para los más pequeños se ha programado un taller de pintura en el que los niños podrán dibujar a sus mascotas.

A la protectora Scooby, encargada de la gestión de la perrera municipal, irá destinado el 30% del importe de las inscripciones de la segunda edición de la Can We Run. Este importe es de 7 euros la inscripción para los adultos y de 5 euros para los niños. Todos ellos deben ir acompañados de sus correspondientes mascotas.

–¿En qué va a consistir la segunda edición de la Can We Run?

–La Can We Run va a consistir en una serie de actividades dirigidas a las familias y a los propietarios de mascotas con unos objetivos muy claros. Estos objetivos son concienciar acerca de la importancia de tener una mascota, sobre la tenencia responsable de mascotas, mejorar el bienestar de los animales y conseguir una convivencia social con el entorno y que convivan los dueños de las mascotas con aquellas personas a las que no les gustan las mascotas. Se busca también mejorar los hábitos higiénicos y saludables e informar y concienciar a los niños sobre el respeto a las mascotas. En torno a 130 perros y unos 20 gastos se han abandonado en la ciudad en el último año. Es una cuestión sobre la que tenemos que tratar de concienciar, además de incidir en las adopciones de estos animales que han sido abandonados.

–¿Qué actividades se van a realizar?

–El circuito por el Bosque de Valorio, que es un marco incomparable para esta actividad, tendrá premios para todos los ganadores, aunque el mejor premio, sin duda, es la concienciación y el disfrute de ese día de convivencia de los adultos y los niños con las mascotas. Se realizarán charlas informativas sobre mascotas en el aula de la casa del guarda en Valorio, se ha organizado un concurso de dibujo para niños con la exposición pública de esos dibujos, una exhibición de adiestramiento de perros y también haremos una exhibición de los animales para los que se buscan familias de adopción.

–Es el segundo año que se celebra esta iniciativa y que el Ayuntamiento se implica en ella, ¿qué le parece este evento solidario?

–A mí personalmente me gustaría que tuviese una continuidad porque esta concienciación es prioritaria para cualquier ciudad. Además, en torno a toda esta actividad, trata de que las mascotas puedan convivir en la ciudad perfectamente y que sus dueños se conciencien de las obligaciones que tienen como dueños. Un ejemplo es que hay que recoger los excrementos de las mascotas porque no pueden quedar por la calle y los jardines sin recoger. Esta concienciación me parece importante porque en estos momentos tenemos censados unos 9.900 perros en la ciudad.

–¿Qué problemas surgen en la ciudad respecto a la tenencia de mascotas?

–El mayor problema es la recogida de excrementos. El Ayuntamiento pone a disposición de los propietarios, en los lugares establecidos para ello, unos dispensadores de bolsas para que todo el mundo pueda recoger el excremento del perro. En este sentido, me gustaría hacer un llamamiento porque esas bolsas el único valor que tienen es para recoger los excrementos. Con esto quiero decir que nadie coja nada más que las bolsas necesarias. Las bolsas se reponen tres veces a la semana, pero hay algún dispensador en el que desaparecen muy rápido. Estas bolsas no sirven para otra cosa porque están pensadas y puestas en los dispensadores para la finalidad para la que están hechas, con lo que hago un llamamiento a que se utilicen, que para eso se ponen, pero que no se malgasten.

–¿Los dueños son responsables con la recogida de los excrementos de sus perros?

–Como regla general sí. La inmensa mayoría de los propietarios de animales, yo diría que un 99%, es absolutamente responsable y ese 1% restante es el que a veces ocasiona las quejas de otros ciudadanos que se encuentran con que no se ha recogido el excremento en un parque o en una acera. Son muy pocos los propietarios de perros que no cumplen con esa responsabilidad en la ciudad.

–La Can We Run es un evento solidario, ¿es importante colaborar con la protectora Scooby, que se encarga de gestionar la perrera municipal de Zamora?

–Es muy importante porque todas esas mascotas abandonadas tienen que tener un bienestar. De hecho, el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo licitando un contrato donde se ha triplicado la inversión para el mantenimiento de estos perros abandonados en la protectora. Tenemos el sacrificio cero, es decir, no se sacrifican animales, con lo cual es muy importante también concienciar sobre la adopción. Scooby hace una labor muy importante y fundamental y hay que ayudar a la protectora en este sentido.

–¿Qué mejoras ha supuesto el nuevo contrato de la perrera municipal?

–El nuevo contrato ha supuesto poder tener personal para la atención a tiempo completo en la perrera municipal porque antes no había personal a tiempo completo, sino que era personal dedicado a tiempo parcial. Se ha mejorado también el sistema de alimentación, que dependía muchas veces de las donaciones. Todo esto viene a redundar en un mayor bienestar de los animales, con una mayor limpieza, comodidad y más posibilidades para que estén bien cuidados y atendidos en las instalaciones.

–Uno de los aspectos muy importantes en la perrera es la adopción...

–Sí, por eso uno de los objetivos es concienciar, por un lado, para que no se abandonen animales y, por otro, para que quien quiera tener una mascota pueda adoptarla. De esta forma, esa mascota va a salir de las dependencias de la perrera y va a ir a un hogar, que es mejor para todos.

–¿En qué consisten las campañas de esterilización que se promueven desde el Ayuntamiento?

–Desde la Concejalía de Salud Pública se hacen campañas tanto para fomentar la esterilización para que no se tengan cachorros indeseados como para que no haya después abandonos. Esta campaña de esterilización se ha hecho también para las colonias de gatos callejeros. Se le encomendó a la asociación Defensa Animal Zamora para que lleve a cabo esa tarea y no haya gatos de una forma incontrolada en las colonias felinas que existen por la ciudad. Siempre va a existir alguna colonia de gatos por la ciudad, pero tienen que estar también bien cuidados y tiene que controlarse para que no haya una proliferación. Este año también, al igual que se hizo en 2018, ya está aprobado el presupuesto para que Defensa Animal Zamora vuelva a realizar esta actividad.

–¿Animaría a los zamoranos a participar en la segunda edición de la Can We Run el próximo 9 de junio en el Bosque de Valorio?

–Por supuesto. Me gustaría que la Can We Run fuese un día de fiesta para todos los ciudadanos que acudan con su mascota y me gustaría que fuese un día de fiesta también para los que no acudan con su mascota, puesto que ver una exhibición de adiestramiento, entre otras actividades, es francamente interesante incluso para los que no tienen perros. Además, me gustaría que fuese un día de convivencia y el marco es incomparable para disfrutarlo. Lo fundamental para mí es que sea un día de fiesta, un día de convivencia de los que acuden con sus mascotas, pero sobre todo, me gustaría que sea un día de convivencia entre las personas que tienen mascotas con las que no las tienen, además de una jornada para la concienciación de lo que supone tener una mascota.