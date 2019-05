"No podemos volver a la etapa de desgobierno de la derecha, pero con el ahorro no basta"

Fernando Martos (Zamora, 1959) lidera la candidatura de Podemos en la plaza más difícil, la que gobierna una Izquierda Unida contraria a la confluencia.

–¿Qué le puede aportar Podemos a la izquierda de Zamora, que ya ostenta ahora la Alcaldía?

–Una visión renovada e intentar traer a Zamora al siglo XXI. Me parece que las elecciones van a ser muy importantes porque van a marcar el inicio de otra ciudad, de otra manera de hacer política y de pactar más por lo nuestro y menos por las siglas. Aunque estos cuatro años hayan sido con una llamada izquierda unida, tengo la sensación de que, con Guarido, se cierra una forma de hacer política que quizá le ha venido mal a Zamora.

–¿Mantiene lo del alcalde enano?

–Lo del alcalde enano es una provocación. Con el futuro que se le presenta a Zamora, la ciudad necesita grandes proyectos y grandes alianzas. Además, grandes colaboraciones de los ciudadanos, de los medios, de las pymes... Va a costar mucho. Aquel día apareció Guarido diciendo que todo le parecen megaproyectos y mi comentario fue solo una provocación para que se dé cuenta de que hay que pensar a lo grande. Lo que lamento es, no solo la falta de ambición, también la falta de humor.

–¿La intención de Podemos es pactar con Izquierda Unida?

–Sí, porque no se puede pasar otra vez por un desgobierno que acabe en corrupción y desidia. Pero no vale con la gestión. Hay garantías de que el Gobierno de izquierdas no roba, pero esto no es una familia que tiene que ahorrar. Zamora está muy necesitada de inversiones, no solo económicas, sino también de orgullo. La ciudad se está volviendo triste, sucia y deprimida. Que no vuelva el desgobierno, pero hay que superar el modelo de ahorro y gestión y dar un paso más con ideas ambiciosas.

–¿Cómo pueden empastar después de todas las diferencias que han exhibido?

–Zamora es una anomalía. Lo que nos puede llevar a esa unión es que haya un problema. Como sucede en las familias, que algo se ponga malo. Tan malo, tan malo que veamos que puede haber un pacto de derechas que nos lleve al pasado, que nos obligue a un primer paso y borrón y cuenta nueva. Yo voté a Guarido y me habría gustado que fuese el inicio de un ciclo y no el final del anterior. Pero hay que tirar por Zamora y hacer lo que hicimos cuando el Cuartel Viriato. Me temo que Zamora va a tener que ocupar pronto un nuevo espacio.

–¿Les sirve lograr representación o aspiran a algo más?

–Es difícil. No me cuesta verme como una fuerza importante que pueda influir. Me gustan mucho las matemáticas, pero la realidad es cuántica. Depende de cuándo le preguntes a la gente. Sé lo que es esta ciudad, he vivido siempre aquí y no sé qué reacción tendrá ante nuestra propuesta. Me veo con habilidades para convocar a gente y establecer sinergias positivas que nos animen a hacer proyectos. Se me hace difícil no ver a Podemos en una situación de fuerza, pero no puede acabar en el Ayuntamiento siendo el edil de otros partidos que hayan conseguido la mayoría.

–En el 2015, María José Rodríguez Tobal salió como procuradora tras una campaña en la que Pablo Iglesias participó con un importante acto. ¿Esperan que la visita de este viernes sirva también como espaldarazo?

–Lo primero es agradecerle que venga. Tenía el deseo enorme de apoyarnos. Ojalá fuese ese espaldarazo para que podamos contar con representación en otras instituciones. Eso sí, no puede ocurrir como con el anterior Pablo Iglesias socialista, que se fue de esta tierra diciendo que a los de campo no hay quien los entienda. Esta tierra tiene muchas posibilidades si sabemos pensar a lo grande.