Suspende una operación de Traumatología "por falta de material" para intervenir

Un paciente del Complejo Asistencial de Zamora ha hecho pública su queja tras haber visto cómo se suspendía la intervención quirúrgica a la que iba a ser sometido sólo minutos antes de entrar en el quirófano, según le dijeron, por falta de material con el que llevar a cabo la operación.

El paciente, J.C.R.G., ha mostrado "mi indignación con Sacyl" por las circunstancias que le ha tocado vivir. Relata cómo el 10 de marzo del año pasado acude a su médico de cabecera por un dolor en el brazo izquierdo y hombro del mismo lado. Inicialmente la médica cree que es una tendinitis. Tras tomar la medicación continúa con problemas de movilidad, le hacen radiografías y resonancia magnética antes de ser derivado al traumatólogo, quien le informa que sólo con rehabilitación no va a recuperar la movilidad. En abril de este año le llaman para la artroscopia de hombro e ingresa en Cardiología porque en Traumatología no había camas, le rasuran "me cogen la via me ponen el suero" y poco antes de que le llegue el turno "entra en la habitación un doctor y me dice que no iba a ser intervenido ya que no habían recibido el material que necesitaban para mi intervención".