José Fernández Nieto afronta nuevo mandato en La Tercera Caída

El actual hermano regidor de la Hermandad de la Tercera Caída, José Fernández Nieto sumará cinco años más de mandato a los 26 que lleva a sus espaldas, tras imponerse ayer en las elecciones presidenciales a su rival, Benjamín Martín, por 230 votos frente a 132, con cuatro sufragios nulos y otros cuatro en blanco.

Las papeletas con el nombre de Chele se impusieron en las tres urnas dispuestas a las de Benja; en la primera por 89 votos a 38, en la segunda por 73 a 40 y en la tercera por 68 a 54.

Tras conocerse el resultado ambos candidatos, que han formado parte de durante dos décadas de la misma directiva, se fundieron en un abrazo sellando así la paz tras la campaña electoral.

Ambos firmaron también el acta y José Fernández Nieto reflejó su aceptación del cargo, antes de dirigirse a los hermanos para dar las gracias por los apoyos recibidos y señalar que el hecho de que hubiera dos candidaturas demuestra que la cofradía está viva. "Después de la confirmación por el obispo de Zamora continuaré siendo el hermano regidor de todos los hermanos, no solo de una parte. Y seguiremos en la línea que hemos llevado durante estos años, de unión, compromiso y sobre todo transparencia. Estaremos abiertos a cualquier sugerencia, tanto a título personal como a través de la web que continuará siendo un nexo de unión entre el consejo rector y el resto de hermanos".

En estos primeros meses, prosiguió "nuestra dedicación será desarrollar el borrador del reglamento de régimen interno, adecuándolo al nuevo estatuto, que presentaremos a los hermanos para su aprobación o modificación en la asamblea general que se convocará al efecto". En declaraciones a este diario Fernández Nieto se mostró partidario de "mirar al futuro, no a lo que ha pasado. Siempre he dicho que es positivo que haya varias candidaturas. No quedan heridas, aunque en un proceso electoral siempre se dicen cosas que no se deben decir, pero vamos, normales en cualquier elección. Espero ser el hermano regidor de todos los hermanos y todas las hermanas de la Tercera Caída".

A partir del 15 de mayo la Hermandad de la Tercera Caída ha abierto un plazo de preinscripciones de nuevos hermanos, también para mujeres. Desde esa fecha y hasta el 15 de septiembre las futuras hermanas podrán hacer sus sugerencias, a través de la página web de la hermandad sobre si prefieren hábito nuevo, o ratifiquen el mismo hábito ya utilizado por los hermanos actualmente.

"Ha merecido la pena"

Benjamín Martín, por su parte, considera que "ha merecido la pena intentarlo porque esta hermandad necesita una vuelta de calcetín, independientemente que las elecciones las haya ganado el actual presidente. La hermandad está muy viva y tiene que ir hacia adelante y no hacia atrás como estábamos yendo ahora".