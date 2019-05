Rajoy reclama "moderación, sensatez y sentido común" para ganar el 26 de mayo

"Moderación, sensatez y sentido común". Esa es la receta de Mariano Rajoy para la remontada del Partido Popular en las elecciones del próximo 26 de mayo. Con un tono pausado, medido y sin querer entrar en polémicas, el expresidente del Gobierno apeló a "mirar al futuro" tras el fracaso de las generales: "Yo ya me he retirado, pero eso no significa que no me importe lo que pase en mi país y en mi partido", subrayó el político gallego, que visitó una mesa informativa de su formación en Santa Clara. Junto a él, Fernando Martínez Maíllo, que fue claro a la hora de expresar su opinión sobre el exmandatario: "Es un referente".

Rajoy citó a José María Barrios, Mayte Martín Pozo y Alfonso Fernández Mañueco para recalcar su apoyo a las candidaturas a la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta: "En Zamora, tradicionalmente hemos contado con el apoyo de muchos vecinos, y nuestro objetivo, después de unas elecciones en las que no tuvimos los resultados esperados, es mirar hacia delante", opinó el expresidente.

Como se afanó en subrayar el exlíder del PP, Castilla y León siempre ha sido un caladero de votos para su partido, un feudo que los populares quieren mantener de cara a unos comicios que se presentan en un escenario complicado: "Somos un partido muy pegado a esta región y vamos a trabajar para ganarnos la confianza de los ciudadanos", aseveró Rajoy.

El expresidente evitó opinar directamente sobre la gestión de su sucesor, Pablo Casado, y optó por ensalzar los valores del partido: "El PP siempre ha estado en el mismo sitio. Somos una gran fuerza política, el mayor partido de España, y hemos gobernado en las circunstancias más difíciles", reivindicó el exdirigente, que hizo una llamada a la calma: "No se gana siempre, y estas son unas elecciones distintas a las del 28 de abril".

Tras Rajoy, Fernando Martínez-Maíllo hizo un análisis personal del cambio de tono de la dirección nacional para esta campaña municipal, autonómica y europea: "A veces, para competir con otros partidos, se hacen o se dicen cosas que quizá, con el paso del tiempo, hay que rectificar", indicó el excoordinador general de los populares.

Maíllo reconoció que "ha habido un cambio en las declaraciones" y apuntó que le parece "muy positivo". "Yo siempre me he considerado una persona de centro", afirmó el expresidente del PP de Zamora, que opinó que la mayor parte de los votantes se encuentra también en ese punto del arco ideológico.

La visita de Rajoy continuó con una comida conjunta que sirvió como espaldarazo inicial de campaña para los candidatos del PP en la ciudad y en la provincia.