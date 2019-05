"Las mujeres procesionarán el Lunes Santo del próximo año"

José Fernández Nieto se presenta a la reelección como hermano regidor de la Tercera Cadía tras 26 años en el cargo.

–¿Qué le hace nuevamente concurrir a las elecciones?

–Llevo muchos años en el cargo, pero he decidido volverme a presentar porque la adaptación de nuestro estatuto al Estatuto Marco ha caído sobre mis hombros, dado que la asamblea no podía intervenir en eso, y lo único que queda pendiente es el reglamento de régimen interior y considero que no se pueden dejar las cosas a medias.

–En esta ocasión tiene rival en los comicios que tiene lugar el domingo.

–Es positivo que existen varias candidaturas, lo que quiere decir que la hermandad está muy viva. El problema que veo a esa candidatura es que está apoyada por personas que no quieren el bien de la hermandad, sino que van en contra de mi persona. No existe ninguna división en la hermandad, el problema es cómo se digan y se interpretan las cosas. Benjamín es amigo mío desde hace años y le agradezco el haber formado parte del consejo rector de la hermandad.

–¿Qué proyectos tiene de salir reelegido?

–Seguiré con la misma línea. Ajustarme al estatuto, una prioridad que ha tenido siempre, no caer en ilegalidades ni en cacicadas. Mantendremos respeto y buenas relaciones con el resto de las cofradías, como hemos tenido siempre, al igual que con la Junta pro Semana Santa y seguir con la misma relación con el Obispado.

–¿Cómo calificaría el trato con la autoridad eclesial?

–Totalmente correcta. En las redes sociales dicen muchas cosas sobre nuestra relación con el Obispado que son inciertas. Como asociación católica de fieles mi superior es el obispo y su mandato tenemos que acatarlo. No existe ningún tipo de enfrentamiento de mí persona con el obispo. Mi contrincante dice que hay personalismo, pero en la Tercera Caída hemos conseguido tener unos excelentes equipos. Siempre he defendido públicamente y en las asambleas que sin equipo no se puede hacer nada, como se ha comprobado en los actos extraordinarios que hemos celebrado con motivo del 75 aniversario o del congreso nacional que organizamos.

–La hermandad tuvo que acatar la entrada de mujeres. ¿Cómo se producirá?

–El tema ya se habló en la asamblea general. En el momento que el nuevo estatuto se aprueba la mujer entra con todos los derechos y obligaciones, que no digan otros que lo hacen ellos. Lo que especifiqué en la asamblea es que hasta que el reglamento de régimen interior no estuviera adaptado a nuestro nuevo estatuto se cerraba provisionalmente el cupo y una vez aprobada la normativa, volvería a abrirse tras la asamblea extraordinaria que, de salir reelegido, queremos hacerla noviembre para que a partir de enero 2020 la mujer pueda inscribirse con pleno derecho y puedan salir ese Lunes Santo en la procesión, pues siempre he estado en contra de las listas de espera. Una vez que el reglamento de régimen interior sea aprobado se suprimiría el cierre y se podrán formalizar las altas a partir de la segunda quincena de enero, como hemos hecho siempre.

– Y ¿cómo saldrán?

–Soy el hermano regidor, no estoy en funciones, de todos los hermanos y dentro de una cofradía hay muchas opiniones y sensibilidades que queremos llevar a la asamblea. Hasta este momento solo hemos hablado los hombres y queremos dar una oportunidad a las futuras hermanas de que opinen sobre el hábito. Al partir del día 15 de mayo las mujeres pueden preinscribirse y hasta el 15 de septiembre la mujer puede dar su opinión. Hemos recibido peticiones de abuelas que quieren salir con sus nietas que no se ven con un caperuz y una capa de nos dicen que por qué no damos otras posibilidades que se utilizan en la Semana Santa.

–¿Cómo podrán transmitir su parecer las féminas?

–En nuestra web aparecerá un formulario donde las hermanas pueden entrar. Además, siempre se nos podrá remitir un escrito a la nuestra sede social y por correo electrónico a la secretaria, que también está en la web. Trasladaremos sus propuestas a la asamblea general qué será la que decidirá. Nosotros vamos a proponer que desfilen con nuestro hábito, pero no lo podemos dar por hecho porque es una decisión que tomará la asamblea.

–El acceso de muchas mujeres ¿cómo repercutirá en el acto de la Plaza?

–El pasado Lunes Santo ya se ha planificado. Este año las filas se hicieron de seis para saber hasta dónde podíamos llegar el Lunes Santo de 2020. Las vallas ya se colocaron en la parte más extrema de la plaza junto a las farolas y los árboles. El diseño del acto está planteado para meter más de 300 personas en la Plaza. Este último año hemos accedido a las 22.00 horas y la hemos abandonado a las 23.20 no había ni un solo cofrade en ella.

–¿Qué mejoras llevaría a cabo en el desfile?

–Yo no tocaría nada. Quizá, como ya hemos hablado con el hermano protocolario, entre la Cruz de yugos y la Corona estableceríamos una mayor separación porque los tambores de uno y otro se sobreponen. Estamos estudiando meter o más cruces o más palabras para distanciarlos. En los últimos años hemos instaurado la concentración de los hermanos en la Morana o este año fue el primero en el que se despejó toda la iglesia de bancos para que pudieran acceder todos los hermanos de paso, las bandas y las escoltas.

Ya en la rueda de prensa ofrecida este miércoles, Fernández Nieto anunció "la inminente restauración de la virgen de la Amargura, la cual ya está encargada".