"Las mujeres deben desfilar con túnica, en igualdad de derechos que los hombres"

Benjamín Martín pertenece a la hermandad desde 1986 y en ella ha ocupado cargos tan diversos como vicerregidor, hermano protocolario o encargado de pasos. Ahora concurre a las elecciones para ser hermano regidor.

– ¿Qué le ha hecho dar el paso y presentarse?

–Recuperar un poco la cordura que creo en este momento está perdida en la hermandad quizás debido al excesivo personalismo por parte del actual hermano regidor y a su enfrentamiento con el Obispado. No podemos seguir manteniendo esta postura que va en detrimento de la hermandad. Somos una hermandad que nos hemos caracterizado siempre por no ser conflictiva y no existir problemas en nuestro seno. Sin embargo, la hermandad ahora mismo está rota entre los que quieren que siga el actual regidor y los que no.

–¿Su candidatura es una prueba de ello?

–Posiblemente sí. Yo le había comentado a Chele, con quien he compartido 20 años junta directiva, que nunca me presentaría en su contra mientras que funcionaran las cosas, pero tras la última asamblea muchos hermanos han hablado conmigo. No obstante, antes de presentar mi candidatura me reuní con Chele para explicarle mi decisión. No hay ningún enfrentamiento entre Chele y yo, de hecho si saliera elegido lo nombraría hermano regidor de honor porque considero importante su labor durante 26 años al frente de la hermandad, la ha levantado y el acto de la Plaza es muy bueno.

–Sus propuestas para la hermandad ¿cuáles son?

–Mi programa gira sobre tres puntos. Primero recuperar una hermandad unida que no se merece pasar por la situación en la que está actualmente. En segundo lugar, nosotros hemos tenido por bandera siempre ser la hermandad con una media de edad más joven de toda la Semana Santa de Zamora y ahora el consejo rector, por frenar que las mujeres procesionen, han cerrado las listas, una medida con la que estoy en desacuerdo.

–¿Suprimiría ese cierre?

–Sí. Si fuera elegido de inmediato volvería a abrir las listas. Estaremos muy orgullosos de recibir a todos los hermanos que quieran pertenecer a la Tercera Caída, entre otras cosas porque a la gente joven no se le puede poner trabas y tenemos el ejemplo de otras hermandades que han tenido listas de espera y ahora no reciben tantos nuevos hermanos.

–¿Cómo gestionaría la entrada de la mujer?

–Es el tercer punto de mi candidatura. A la hermandad hay que llevarla al siglo XXI y el momento actual pasa por que las mujeres desfilen con los hombres en igualdad de derechos y deberes.

–¿Y con túnica?

–Con túnica. Exactamente igual que los hermanos. La Tercera Caída es de las pocas hermandades que ha conseguido coordinar de una manera prácticamente perfecta el clasicismo de nuestra Semana Santa con la modernidad, con una estética en el desfile que pocas cofradías han logrado. El introducir a la mujer con peineta o con otro tipo de indumentaria distinta la desvirtuaría .

–A través de las redes sociales oficiales y de su web la hermandad ha dado a conocer que abre un plazo de prescripción para las mujeres y que estas manifiesten cómo quieren desfilar.

–No entiendo que un consejo rector en funciones haga algo a días de las elecciones que se podía haber hecho seis años atrás. Además, es un intento de neutralizar nuestra postura con respecto a la entrada de las mujeres. Tampoco comprendo que en la convocatoria de elecciones no figure una hora de cierre de las votaciones. Es una asamblea general en la que se realiza el rezo de preces y si hay 12 personas en ese momento votan y ¿se cierran las urnas? Es un aspecto que está pendiente de regular hasta en nuestro reglamento de régimen interior.

–Del desfile profesional ¿qué cambiaría?

–Pocas cosas porque la organización la han cuidado mucho. Tenemos dos problemas que se han medianamente solucionado. La salida de la iglesia que con la concentración de los hermanos en la cuesta de La Morana ha mejorado. Queda de perfilar que sea lo más rápido posible porque hay otra hermandad que desfila después de nosotros y el haber crecido tanto en los últimos años hace que algunos Lunes Santos casi coincidamos con Buena Muerte. Si nosotros tenemos como norma llegar a la Plaza Mayor a las 22.00 horas, otra media hora del acto y otra media hora en recoger la procesión no dificultaríamos la salida de la siguiente. En la Plaza el anterior protocolario logró que los hermanos se fueran ubicando de una manera ordenada y que la salida también se produjera ordenadamente lo que nos ha hecho ganar tiempo.

–Si abre las listas se producirá una entrada masiva de mujeres ¿qué pasaría en la Plaza?

–Existen dos posibilidades, por un lado hablar con el Ayuntamiento para ganar unos tres metros de cada lado o bien que se adelante el acto sin todos los hermanos, pero no soy partidario. No suprimiría las escoltas de los pasos, pues hay que recordar nuestros orígenes.

–¿Qué relación mantendría con la Junta pro Semana Santa?

–Esta hermandad ha sido siempre independiente, nunca se ha decantado por ninguno de los bloques, y seguiría siéndolo.