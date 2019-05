Guarido abre la puerta a pactar con C's, si el bloque de izquierdas no es suficiente

Francisco Guarido no descarta un posible pacto postelectoral con Ciudadanos en el caso de que las cuentas, tras el 28 de abril, sean insuficientes para el bloque de izquierdas. De hecho, el alcalde cree que la formación naranja en Zamora puede encajar perfectamente dentro de ese bloque. Izquierda Unida ha defendido desde hace tiempo que, para los próximos comicios, espera aglutinar el voto "desde el centro hasta la izquierda" y considera que Ciudadanos "se encuentra dentro de ese espacio". El regidor no piensa, en ningún caso, que Francisco José Requejo y su equipo estén en la derecha. Pero, aclara: "Estoy hablando de Zamora, no de Albert Rivera, que eso es diferente".

Izquierda Unida ha sido el primer partido que se ha mojado de cara a los posibles pactos de una Corporación Municipal que se prevé más fragmentada que nunca. Y lo ha hecho siguiendo el guión establecido a lo largo del presente mandato que toca a su fin. En bipartito con el PSOE pero gobernando en minoría, Francisco Guarido ha necesitado durante los últimos cuatro años un voto para sacar adelante sus propuestas. Y ese voto se lo ha entregado Ciudadanos, salvo en contadas ocasiones. Por eso, tras el 28 de abril, el alcalde no cierra las puertas a la incorporación de los naranjas en la estructura de gobierno, si es que así se tiene que dar.

Los motivos del candidato a la reelección por Izquierda Unida parten de "la pura lógica", como así ha defendido. "Si el bloque de la derecha suma, nos vamos a la oposición. Pero si hay mayoría de izquierdas, aspiramos a continuar gobernando", ha señalado. "En nuestro espacio de diálogo se encuentran el PSOE y Podemos, si es que saca algún concejal", ha añadido. "Ciudadanos es distinto; si son llave, no creo que le entreguen el gobierno a la derecha y la extrema derecha. Cuando nosotros hablamos de que queremos aunar el voto desde el centro hasta la izquierda, quiere decir que también estamos abiertos a procesos de diálogo con la gente que se puede situar en ese espacio político, donde está Ciudadanos", ha expresado.

Francisco Guarido ha realizado estas afirmaciones durante el balance del mandato realizado ayer en sede municipal de Izquierda Unida rodeado por parte de su equipo. Cuatro años que se saldan con una conclusión: "Creemos que hemos hecho una actuación correcta en una situación difícil". Para el alcalde, han existido dos circunstancias que han complicado el gobierno. "La primera, la ruptura del PSOE que nos dejó con una minoría de 12 concejales. Y la segunda, las herencias del Partido Popular", ha señalado. "La primera la solucionamos con políticas de diálogo y consenso, mientras que para la segunda la receta ha sido el trabajo", ha expresado.

El alcalde ha destacado el hecho de "entrar hace cuatro años con una deuda de 14 millones de euros y procesos judiciales con reclamaciones por valor de 35 millones" para "salir con superávit, habiendo tapado todos los agujeros y sin meter a Zamora en líos económicos". En este punto, Guarido ha recordado que "se ha hecho frente al último pago del edificio municipal por siete millones de euros; se ha liquidado la Sociedad de Turismo con dos millones; se han pagado las sentencias del Castillo; se ha arreglado la situación del saneamiento de Roales; y se ha dado la vuelta a los pleitos de los aparcamientos subterráneos". En lo económico, Izquierda Unida ve una gestión "austera, dentro de la legalidad, transparente y alejada de las privatizaciones".