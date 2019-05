El audio en el que Guarido dice que ve posible pactar con Ciudadanos

Francisco Guarido realizó este martes un balance de su mandato al frente del Ayuntamiento de Zamora. Esto es lo que dijo sobre un posible pacto con Ciudadanos:

"Es distinto. Una cosa es el Partido Popular, Vox u otros grupos más pequeños que han representado a la derecha, y otra cosa es Ciudadanos. Nosotros con Ciudadanos hemos pactado todos los presupuestos. Cuando nosotros decimos que aspiramos a recoger el voto desde el centro hasta la izquierda, quiere decir que estamos abiertos a abrir procesos de diálogo con la gente que se encuentra en ese espacio político. Y evidentemente Ciudadanos está en ese espacio político de centro. No lo considero un partido de derechas en Zamora capital. No estoy hablando del señor Rivera. Dudaría que Ciudadanos, si su voto fuera decisivo, propiciara gobiernos de la derecha y la extrema derecha en Zamora capital. En nuestro proceso de diálogo futuro es evidente que entran partidos como Ciudadanos, con el que hemos pactado y no nos arrepentimos, entra el PSOE, con el que estamos gobernando y estamos orgullosos y la correlación de fuerzas es la que es, y entra el grupo de Podemos, claro que sí".