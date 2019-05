El artista Richie López abandona Vox y carga contra la gestora del partido

El folclorista Richie López ha renunciado al cargo de vicesecretario de Juventud de Vox Zamora, ha pedido la baja en el partido de ultraderecha y ha formalizado un escrito ante la Junta Electoral para que su nombre sea retirado de la candidatura de la organización para el Ayuntamiento de Zamora, una lista en la que ocupaba el puesto número once.



López ha señalado que abandona el partido tras "una decisión meditada y reflexionada" y que tiene que ver con las discrepancias que mantiene con la gestora encabezada por Javier Alcina: "Hoy por hoy, no comparto las actuaciones de la gestora que dirige el partido, ni su forma de hacer las cosas, ni su forma de tratar a aquellos que opinan diferente", ha apuntado el artista, que ha añadido: ""A río revuelto, ganancia de pescadores". Este refrán alude a los que medran aprovechando las revueltas y trastornos. Cuando hay un problema, hay oportunistas que se benefician de la situación con su actitud taimada y ventajosa".



Del mismo modo, Richie López ha indicado que, tras el 28 de abril, "Vox no es útil a la provincia de Zamora, pues tal fragmentación del voto es totalmente inasumible para la derecha en este momento, facilitando el triunfo de la izquierda".

LEER MÁS: "Una bandera republicana corona la fachada de Vox"