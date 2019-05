Renfe cambia de idea y cortará también el tren regional Zamora Puebla

El corte del servicio ferroviario previsto por Renfe en el tramo entre Zamora y Orense entre los días 9 y 23 de mayo por las obras de la alta velocidad que ejecuta Adif parece que va a afectar también a los usuarios del tren regional entre la capital y Puebla de Sanabria, cuyos viajeros serán transportados por carretera.

En un principio Renfe pensaba mantener el tren regional, ya que las obras no afectaban a este tramo de vía, y de hecho el contrato de los autobuses no preveía esta posibilidad de traslado de viajeros en estaciones intermedias entre Zamora y Puebla de Sanabria. Sin embargo, al final el trayecto del tren regional se limitará al viaje entre Valladolid y Zamora, mientras el enlace hasta Puebla y estaciones intermedias se realizará por carretera. El número de usuarios, no obstante, es muy escaso, aunque se mantiene porque hay pueblos que quedarían aislados en caso de clausura de este servicio regional.

La página web de Renfe ya advierte a los viajeros del Alvia que el trayecto entre Zamora y Orense se realizará por carretera entre los días 9 y 23 de mayo. A partir de esa fecha, la página está inactiva para la venta de billetes. Tampoco estaba operativa para los tickets del tren regional. Es el mayor corte de tráfico ferroviario provocado por las obras del AVE en Zamora.