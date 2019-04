San José Obrero empieza la fiesta

Daniel Illán, de 24 años accedió al cargo un mes antes de las fiestas de San José Obrero del pasado año y hoy (20.00 horas, plaza de la Encomienda) será en encargado de pronunciar el pregón de unos festejos organizados ya plenamente por su junta directiva.

"Lo que destacaría del programa de este año es la pluralidad a la hora de hacer los eventos. Hemos incluido la noche del flamenco, un concierto de música castellana, buscando la variedad para distintos gustos y procurar que se acerque la gente a la asociación". una variedad que sin duda es importante para atraer a gente del resto de la ciudad, consciente de que las de San José Obrero son, si, unas fiestas de barrio, pero tienen algo especial. "Hemos conseguido abrir con Ricky Galende. Hasta ahora no ha habido ningún barrio que haya tenido posibilidad de traerlo, lo que habla por si solo de la fuerza que tiene este barrio y el trabajo.

También para esta misma noche están previstos los fuegos artificiales, un clásico del programa festivo, pero una de las partidas donde se ha decidido recortar: "No van a ser los grandes fuegos artificiales que se hacen todos los años. Los fuegos artificiales son muy bonitos, a todos nos gustan, pero es una cantidad de dinero increíble para quince minutos". Daniel realiza un balance positivo de su primer año al frente de la asociación vecinal, " lo que le das al barrio, el barrio te lo devuelve con creces", aunque cree que hay que cambiar el enfoque del asociacionismo en los barrios. "Es verdad que el movimiento vecinal está en declive, realmente está muerto, lo queramos reconocer o no y necesitamos un reciclaje total de lo que es el concepto". Mientras eso ocurre, su directiva sigue trabajando tratando de mantener una pluralidad de actividades no solo en fiestas, sino todo el año y tratar de solucionar los problemas de los vecinos. Algo para lo que reclama una mayor colaboración institucional, porque "como no se solucionen los problemas, da igual de quién sea la culpa, pero la gente volverá a desconfiar de nosotros". Ahora mismo preocupan varios asuntos: la deuda con el Ayuntamiento por el IBI atrasado de La Josa cuando se cambió a nombre de la asociación en el catastro, que confía poder solucionar; el mal estado de los bloques de viviendas que fueron de empleados municipales en la avenida de Galicia o la mejora del convenio con el Ayuntamiento y las dotaciones de La Josa, con un nuevo campo de hierba artificial.