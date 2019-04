La huida del elector cautivo de Zamora

La fragmentación de la derecha, los errores del PP e incluso Ciudadanos, la sobrevaloración del potencial de Vox y la reactivación de abstencionistas del PSOE por miedo al partido de Abascal son factores que explican el resultado electoral, tanto en España como en Zamora, que ha dejado de ser una "anomalía" de voto oligárquico para asemejarse a lo que ocurre en cualquier otro punto del país. Los analistas Manuel Mostaza y David Redoli, dos expertos en elecciones, coinciden en que harían mal los partidos en fiarse de lo sucedido en domingo de cara a los comicios municipales y autonómicos de dentro de un mes.

E Un país complejo. Manuel Mostaza explica cómo la estrategia que manejaba el presidente Pedro Sánchez de que "él estaba en el medio entre los independentistas y lo que él llama las tres derechas ha funcionado y servido para movilizar a un importante porcentaje de votantes de la izquierda. Le ha servido para arrebatarle mucho voto que se había ido a Podemos y movilizar abstencionistas, aunque esto lo confirmarán los estudios post electorales". España "es un país complejo y lo que demuestran los resultados es que dentro de los bloques en que se divide el voto, la escisión se penaliza. Hay varias circunscripciones donde el PP perdía un escaño pero Vox no obtiene resultados. El bloque del centro hacia la izquierda ha unificado su voto en el PSOE y esto ha dado un magnífico resultado al presidente. El bloque hacia la derecha ha salido divido en tres lo que dificulta las opciones electorales. Da la impresión de que el golpe al Partido Popular es superior a las expectativas y ahí se abre un escenario ahora para ver qué pasa con el liderazgo del centro derecha, con Ciudadanos muy cerca cualitativa y cuantitativamente, quizá más cerca de lo que nunca pensamos que podían estar".

E Miedo y errores. El análisis de Redoli considera que "el miedo que ha levantado Vox ha generado un efecto muy positivo para la izquierda y perverso para la derecha que ha fragmentado el voto que estaba concentrado en el PP y le ha impedido conseguir más escaños. En la izquierda ese miedo ha provocado una movilización que dado un resultado histórico al PSOE porque en muy pocos casos hay una mejora de tantos escaños y porcentaje de unas elecciones a otras, en apenas tres años". Además, explica, el Partido Popular cometió el error de "intentar taponar los votos que se le iban por la derecha emulando el discurso de la ultraderecha. Si te pones en el papel de sucedáneo, la gente elegirá el original ultra, que es Vox". Y "el error de Ciudadanos ha sido poner un cordón sanitario contra un partido completamente constitucionalista. Poner el cordón sanitario al PSOE y no ponérselo a Vox es una anomalía europea, lo que hace a Ciudadanos quedar arrinconado en la esquina de la derecha, alejándolo de donde están las grandes victorias, en las posiciones de centro o moderadas". A su juicio, el PSOE "ha cogido votos de abstencionistas que se han activado y gente desencantada de Podemos que ha optado por el PSOE que han comprendido el peligro que supondría en La Moncloa un Casado con el apoyo de Vox. No creo que sea tanto por el voto útil".

E Zamora no es diferente. Los resultados en Zamora, con el escaño que arrebata Ciudadanos al PP muestran, según cree Mostaza que "nuestra provincia no es una cosa rara ni extraña, sino que funciona con las mismas lógicas que las del conjunto de España. Ha habido un porcentaje importante de votos que se ha ido a Vox y que le ha impedido al Partido Popular obtener el segundo escaño que tradicionalmente tenía y que parecía inscrito con letras de fuego. Esto puede abrir un escenario de cambio en la provincia pero ni se vota con la misma lógica en las generales que en las autonómicas ni se vota con la misma lógica en las municipales y las autonómicas. Hay partido todavía de cara a autonómicas y municipales. Normaliza un poco una situación, no hay nada raro en Zamora ni nada está escrito. El Partido Socialista ha sido la primera fuerza aprovechando esa división en el voto del centro derecha y les va a tocar trabajar mucho al equipo de Mañueco y Mayte Martín Pozo si quieren obtener buenos resultados dentro de un mes, porque da la sensación de que la marca no aporta. Los electores en las elecciones locales, sobre todo en municipios del tamaño de los que tiene la provincia votan mucho en clave local, por tanto lo normal es que Izquierda Unida obtenga un mejor resultado en la capital de lo que ha obtenido la confluencia en las generales y eso lo cambiará todo. Pero en las autonómicas los electores saben que son otras circunstancias y hay otro Gobierno. Todo el mundo haría bien tanto si le ha salido bien como si le ha salido mal, de no hacer una traslación demasiado automática de esos resultados".

E Acomodo en las instituciones. Para Redoli, lo ocurrido en Zamora "es el fiel reflejo de lo que le ha podido pasar al PSOE en Andalucía, acomodarse en las instituciones, en las estructuras de poder. Es lo que le está pasando al PP de Castilla y León, Zamora incluida, que lleva más de tres décadas gobernando y ya hay una fatiga política: falta creatividad, impulso, innovación, falta velocidad de crucero, todo es inercial. El ciudadano lo percibe y ese desencanto se va traduciendo en que huye de ti un electorado que parecía cautivo, perenne. Pero el electorado nunca es cautivo o perenne". Advierte, no obstante, que "las lógicas de las generales no tienen nada que ver con las de las municipales y autonómicas. Ahora mismo quien piense repetir los esquemas de las generales se equivoca para lo bueno y para lo malo".

E'"Acto de contrición" para con Tezanos. Esta vez, las encuestas sí han acertado, en especial la del Centro de Investigadores Sociológicas. "Al denostado Tezanos muchos le deben una disculpa y un acto de contrición, porque al final se demostró que su pericia técnica era ajustada a los cánones sociológicos", dice Redoli. Para Mostaza, "en esta sociedad de imagen, de redes sociales, grupos de whatsapp e inmediatez llenar una plaza de toros no te garantiza éxito electoral. Vox hizo un acto multitudinario en Valencia y ha sido el quinto partido en la ciudad. Si sabíamos que el PSOE iba a ganar es por lo que nos decían las encuestas, no los grupos de whatsapp".