La izquierda festeja la derrota de la involución y el PP lamenta la división de la derecha

Los socialistas celebraron anoche la victoria electoral y atribuyeron la derrota del Partido Popular a "la evolución de la involución en asuntos fundamentales" como "la igualdad entre hombres y mujeres" y "al discurso de la ultraderecha".

El secretario general del PSOE benaventano y candidato a la Alcaldía de Benavente, Luciano Huerga, enfatizó el hecho de que el resultado socialista benaventano "es histórico y fruto de la movilización de la gente progresista de este país y también de esta ciudad, que ha decidido evolucionar en derechos y libertades en lugar de involucionar apoyando a los partidos de la derecha y de la extrema derecha".

Huerga, que insistió en que "evolucionar e involucionar es la cuestión", leyó el resultado electoral en clave municipal y aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez "será decisivo para que la reindustrialización de Benavente cuente con un respaldo decisivo del Gobierno".

Los socialistas tardaron en celebrar su vitoria local debido a los problemas de recuento ocurridos en una mesa única del colegio electoral "Fernando II". Aunque el PSOE era el claro ganador, el resultado final no se volcó hasta las 23.33 horas de la noche. A la una de la madrugada todavía continuaba el recuento de votos al Senado en esta mesa, según confirmaron diversas fuentes.

El PP no esperó al cierre total del resultado, que podía varias en un centenar de votos la victoria socialista. La mayoría de los militantes abandonaron la sede de Juan Carlos I antes de la medianoche. Fuentes populares atribuyeron la derrota "a la división del voto de centro derecha, que ha hecho virtualmente a Pedro Sánchez presidente del Gobierno"- "El PSOE sin hace demasiado ha recogido los frutos de Vox en Benavente, en Zamora y en España", explicó un portavoz.

La jornada electoral transcurrió bajo la más completa normalidad desde la apertura de las mesas tanto en la ciudad como en la comarca. Las incidencias ocurridas no pasan de meras anécdotas. Así, en la comarca, hubo alguna mesa que tardó en constituirse. Otro tanto ocurrió en el colegio electoral de Fernando II, donde una representante de la Administración no compareció, aunque esto no fue óbice para que las mesas se constituyeran sin mayores problemas. Por un error, la Policía Local abrió el colegio San Isidro a las ocho de la mañana, pese a que el espacio para la votación era el pabellón deportivo. Los agentes corrigieron la equivocación en apenas diez minutos.

En el colegio Buenos Aires un miembro de una de las mesas tuvo que ser sustituido por un suplente tras sufrir un esguince, según informó la Subdelegación del Gobierno, que no comunicó ningún incidente más en la comarca benaventana.

A falta de conocer los datos detallados de cada uno de los municipios del partido judicial benaventano y del recuento al Senado, el denominado "cinturón rojo" se mantiene también tras estas elecciones generales. En municipios aledaños a Benavente como San Cristóbal de Entreviñas, Santa Cristina de la Polvorosa y Castrogonzalo, el PSOE revalidó la victoria de las últimas elecciones municipales.