Aparecen las agujetas y Alfonso se siente mejor en la primera semana

Primera semana superada para Alfonso en el #RetoFitLOZ. El valiente joven ha comenzado con ganas esta prueba de ocho semanas que persigue mejorar su estado físico y que esté más saludable.

Alfonso en Gartabosalud



Además de la elaboración de su ficha técnica, Alfonso también recibió consejos de la nutricionista para que cambie sus hábitos, beba dos litros de agua al día y haga cinco comidas. Marta Barba también le recomendó un producto para la eliminación de líquidos, ya que el protagonista tiene bastante retención de líquidos y tiene que perder más líquidos que grasa, según la valoración de la nutricionista.

Otra de las citas del protagonista ha sido con la Clínica Implantes, donde los profesionales han hecho a Alfonso el primer estudio, con avances como un escaneado digital de toda la boca. El objetivo es mejorar su estética y reparar los dos dientes centrales para que tenga una sonrisa más bonita. En la segunda semana el planteamiento es hacerle unas fotografías y unas tomas de color para realizarle un tratamiento de limpieza y después le realizarán sesiones de blanqueamiento.

Alfonso, protagonista del #RetoFitLOZ 2019, en la Clínica Implantes

Alfonso no ha faltado tampoco a su cita con el gimnasio Anytime Fitness, donde ha conocido las actividades que hay y su rutina personal de entrenamiento. No ha faltado ni siquiera el martes festivo, cuando asistió a una clase de bodypump. Las fuerzas de momento no flaquean y Alfonso asegura que cada día que pasa se encuentra mejor y que su cuerpo ya está notando resultados.

Bicicletas del gimnasio Anytime Fitness durante una sesión de entrenamiento.