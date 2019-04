Nuria Cornejo, Rosa Chacón, María del Mar Ledesma, Ana Pedrero, Verónica López de Castro... y así hasta una docena de mujeres son las que marcan el punto de inflexión en la Cofradía del Cristo de Valderrey, que este año dejaba de ser exclusivamente masculina con la imposición de los medallones a las nuevas cofrades en la comida de hermandad. Son la gran mayoría de los nuevos ingresos del año (doce mujeres frente a cuatro varones). "La cuestión no es que fueran recalcitrantes con la entrada de la mujer, pienso que más bien de lo que se trataba era de seguir los estatutos y la tradición que ha tenido esta cofradía desde que se creó en 1865. No creo que hubiera nada contra la entrada de las mujeres. Pero llega un momento en que las mujeres nos estamos vinculando a todos los campos y tampoco tiene mucho sentido que a fecha de hoy en pleno siglo XXI estas cuestiones continúen", considera María del Mar "Mara" Ledesma. Con una dilatada tradición familiar Mara reconoce que "nos hemos sentido fantásticamente, el trato ha sido maravilloso y tanto los hombres como nosotras sentimos que es un día histórico"

Nuria Cornejo es prima del actual presidente, Antonio Martín Alén, hija de cofrade y sobrina y nieta de sendos presidentes que lo fueron de la hermandad, ambos llamados Antonio. "Siempre hemos estado muy juntos al Cristo y a la pradera. Para mi es un honor porque además me van a imponer la medalla de mi padre, que ya falleció". Respecto a la incorporación de la mujer cree que "Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y era un paso que tenía que dar la cofradía. Y no solamente ya por el tema de igualdad, sino por hermandad". Ana Pedrero viene de familia romera, ya que pertenecen a Valderrey tanto su padre como tíos y primos, "y yo la he vivido desde niña. Lo de hoy es más bien simbólico, porque aunque no tuviéramos medalla en realidad ya la llevábamos puesta. Era ya nuestra cofradía aunque no tuviéramos el medallón". Estaba contenta porque "hasta los que hace unos años eran de los más recalcitrantes nos han recibido con los brazos abiertos. Lo genial sería que esto no sea noticia".

A Verónica López de Castro la tradición le viene de su abuelo, Álvaro de Castro, aunque también su marido pertenece a la hermandad. "Tengo muchos recuerdos de venir de merienda a la pradera. En cuanto me enteré de que se podían apuntar mujeres, me inscribí. Creo que era lógico que la cofradía permitiera la entrada de mujeres, ya que era casi la última que quedaba, incluyendo a las cofradías de Semana Santa". La Cofradía del Cristo de Valderrey celebra hoy su fiesta. El Cristo sale del Espíritu Santo a las 9.30 en procesión hasta la ermita de Valderrey por Valorio, debido a que está ya abierto el paso bajo el AVE, y tras la misa de las 13.00 horas se producirá la bendición de campos. Hay autobuses hasta la pradera desde la plaza de Alemania cada cuarto de hora a partir de las 10.00 de la mañana, con paradas en Puerta de la Feria, Cuesta de la Morana y Parada del Molino. El último regresa a las 15.45.