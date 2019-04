Los últimos del XX y los primeros del XXI

Los jóvenes del siglo XXI aterrizan en la vida política. Mañana, los zamoranos nacidos en los cuatro primeros meses del 2001 podrán votar por primera vez. También se estrenarán los últimos electores de la pasada centuria que aún seguían vírgenes en la materia. Es el caso de los chicos y chicas que vinieron al mundo entre el 27 de junio de 1998 y el 31 de diciembre del 2000, que todavía no eran mayores de edad en las generales del 2016. Desde entonces, los habitantes de la provincia no habían tenido que pasar por las urnas.

Llega, por tanto, una nueva generación, con ideas distintas e ilusión por influir en la vida política aunque sea "a través de una pequeña decisión", como explica Arturo García, que cumplió 19 años esta semana y que acudirá mañana a votar. Este joven zamorano tiene "clara" su opción después de consultar los programas "a través de Internet y de los medios digitales", una forma de informarse común en su entorno y en la que profundizará de cara a las municipales: "Es importante que Zamora retenga a los jóvenes", advierte.

También será la primera vez en las urnas para Marina Vega, que espera que "la gente se movilice y salga a la calle mañana y no pasado, cuando no salga lo que esperaban". Esta joven, nacida en el 2001, considera determinante votar para "contribuir" a la defensa de sus principios. "Ahora mismo, Zamora es una ciudad envejecida, por lo que necesita cambios importantes para retrasar la más que evidente despoblación", asegura la nueva electora.

La concienciación sobre la situación de la provincia es palpable entre los miembros de esta nueva generación de votantes, la última nacida en la época en la que los 248 municipios de Zamora aún sumaban más de 200.000 habitantes. Desde su nacimiento, el padrón ha mermado en 30.000 personas y mantiene una inercia negativa que amenaza gravemente a los pueblos. "Año a año, el número de habitantes disminuye y es necesario invertir, impulsar la industria y apostar por "lxs" jóvenes", apostilla Marina, que evita matizar el género.

Por su parte, Diego Braña ya ha votado en estas elecciones. Lo hizo por correo. "Estoy estudiando fuera y eso ha hecho que pierda la esencia de las unas", lamenta. Este joven de la generación del 2000, la del último "baby boom", entregó su apoyo "con la satisfacción de defender unos ideales" y con un cierto pesimismo en la mente al pensar en sus posibilidades de futuro en su provincia de origen: "Salvo cambio radical, cada vez se irán más jóvenes", asegura.

Es la opinión de una buena parte de los chicos y chicas que votan por primera vez y que tienen en frente un problema que también afecta a sus padres y abuelos: "El gran número de medios de comunicación supone un aumento de las 'fake news', que en periodos electorales se cuentan por miles", subraya Diego. ¿La receta para combatirlas? "Yo intento informarme durante todo el año para ir construyendo mi propia opinión sobre cada partido", indica este joven zamorano.

En aras de evitar esa desinfomación, Inés Peralta también complementa su consulta de las redes sociales con programas de televisión y de radio: "Afronto el día con ilusión, pero también con una gran responsabilidad", asevera esta zamorana, residente en la capital, pero con unas perspectivas de futuro en las que se ve lejos de su tierra: "En un futuro realista creo que buscaré trabajo fuera de Zamora", reconoce.

Por último, Pablo García explica, a sus 18 años recién cumplidos, que no sabe mucho de política. "Este año he empezado a enterarme de algo", matiza. "De estas elecciones no sé qué esperar, Ojalá la gente vote con cabeza y pensando en las consecuencias. Yo, por mi parte, no tengo nada claro a quién apoyar", analiza el zamorano, nacido en el 2001 y que sí tiene el objetivo de "vivir y trabajar aquí en un futuro cercano".

Visiones diferentes, planes de todo tipo y un voto seguramente de color variado para una generación que tratará de aportar su granito de arena y colaborar con su provincia de origen. Los más jóvenes, los del 2001, nacieron en el año de las Edades del Hombre en la ciudad y de la primera Europeade. Ahora, 18 años después y con decenas de miles de paisanos menos, acceden a la vida política para, con su opinión, tratar de cambiar un futuro que se antoja poco halagüeño.