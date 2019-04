Elecciones generales | Cara a cara entre Isabel Blanco (PP) y Mar Rominguera (PSOE)

Los candidatos de los cuatro principales partidos, PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, se han sometido a un test de campaña. Cada día, este periódico ha publicado un cara a cara entre contendientes que responden a las mismas preguntas. En esta última entrega, las candidatas de PP y PSOE al Congreso responden.

Isabel Blanco | Candidata del Partido Popular al Congreso



"Podemos poner el país en marcha desde el día posterior a las elecciones"

"Es necesario impulsar la ley de desarrollo rural y tenemos que conseguir que todos los pueblos tengan un Internet moderno"

1. Teniendo en cuenta la situación de la provincia, ¿por qué el apoyo al bipartidismo constituye, a su juicio, el voto útil en Zamora?

-El apoyo al Partido Popular es útil porque tenemos experiencia. Somos personas que sabemos gestionar y que estamos preparadas para hacerlo desde el primer día posterior a las elecciones.

2. ¿Con qué partido no pactaría nunca y cuál sería su socio predilecto?

-Hay que decir que nosotros no pensamos en ello, porque salimos a ganar y a hacerlo con una mayoría suficiente como para poder gobernar. Si se diera el caso, no pactaríamos ni con formaciones independentistas, ni con los amigos de los terroristas.

3. Si solo pudiera aprobar una ley para Zamora, ¿cuál sería?

-De las que llevamos en el programa del Partido Popular, yo destacó las que tienen que ver con el problema de la despoblación. Creo que es necesario impulsar la ley de Desarrollo Rural y debemos conseguir que todos los municipios de la provincia y de la región cuenten con una conexión a Internet moderna.

4. ¿En qué ámbito cree que podría colaborar más con el país y con la provincia?

-Yo soy una persona que se ha dedicado siempre a trabajar, y eso es precisamente lo que puedo aportar. A partir de ahí estaré en cualquier sitio en el que los responsables del partido entiendan que puedo desempeñar mejor mi labor

5. Enumere una virtud y un defecto de su rival político.

-No conozco demasiado a Mar Rominguera, pero sí puedo decir de ella, en positivo, que es una mujer que se ha atrevido a dar un paso adelante en su ámbito para llegar al lugar en el que está. No me gusta decir cosas negativas de los demás.







Mar Rominguera | Candidata del PSOE al Congreso



"Nunca pactaría con la ultraderecha y, si es preciso, mejor la unión de izquierdas"

"Creo que pueeo ser útil en el área de Vivienda, aplicando medidas sociales como hemos hecho hasta ahora"



1. Teniendo en cuenta la situación de la provincia, ¿por qué el apoyo al bipartidismo constituye, a su juicio, el voto útil en Zamora?

-Más que al bipartidismo, lo que constituye el voto útil para Zamora es apoyar al PSOE. Llevamos en nuestro programa medidas contra la despoblación en una zona donde no se ha hecho nada durante 33 años de Gobierno del Partido Popular en la provincia. De hecho, ya estamos trabajando desde la Comisión para el Reto Demográfico. Nos parece algo fundamental.

2. ¿Con qué partido no pactaría nunca y cuál sería su socio predilecto?

-No pactaría nunca con la ultraderecha, algo que sí podrían hacer el PP y Ciudadanos, como ya han demostrado en Andalucía. Yo espero que no tengamos que llegar a pactos y podamos gobernar en solitario pero, si es preciso, prefiero una unión de izquierdas.

3. Si solo pudiera aprobar una ley para Zamora, ¿cuál sería?

-Está claro. Lo he comentado antes. La despoblación. Necesitamos medidas que vayan enfocadas a dar servicios a los municipios.

4. ¿En qué ámbito cree que podría colaborar más con el país y con la provincia?

-Donde he estado hasta ahora es en el área de fomento. Allí se trabaja con infraestructuras y hemos impulsado medidas sociales relacionadas con la vivienda. Desde ese ámbito también se pueden tomar decisiones que sirvan para darle un vuelco a esta provincia.

5. Enumere una virtud y un defecto de su rival político.

-A Isabel Blanco no la conozco mucho. En lo que se refiere al Partido Popular, su defecto principal es la mentira. Nos han dicho tantas que ya nos cuesta mucho trabajo creer lo que dicen.

