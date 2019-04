El viento lleva a León Felipe a Polonia

Junto al enorme parque Tiergarten, en Berlín, se alza uno de los monumentos más impresionantes de la ciudad. El Memorial Kaiser Guillermo es una iglesia neorrománica erigida en el siglo XIX. Pero no es este ni su belleza el dato más relevante. Las fuerzas aliadas la masacraron durante los bombardeos de la II Guerra Mundial. Las autoridades alemanas plantearon su reconstrucción, pero finalmente decidieron respetar sus cicatrices: la torre parcialmente desmochada y el cuerpo del templo inexistente. El objetivo era recordar el dolor (y la pérdida) que provoca la guerra. Hoy, este "templo del recuerdo" se ha convertido en uno de los embajadores berlineses por su carga icónica.

A algo más de 500 kilómetros de la capital alemana, los habitantes de Varsovia se cansaron de la dominación nazi durante la contienda mundial y se rebelaron, al objeto de destruir el yugo de Hitler antes de la liberación rusa. El Levantamiento de Varsovia tuvo lugar en 1943? pero fracasó ante el músculo alemán. Cualquier cinéfilo (o no tanto) puede guardar en la retina el aspecto vetusto de la Varsovia de El Pianista (Roman Polanski), pero el aspecto actual de la capital polaca es bien distinto. Los alemanes devastaron el 85% de la ciudad. Las autoridades polacas no pudieron respetar ruinas como las del Memorial Kaiser Guillermo: simplemente ya no había ciudad.

De hecho, Varsovia hoy carece de un centro histórico específico y su "skyline" se parece más al de modernas ciudades como Boston que a capitales europeas como Amsterdan o Bruselas. Entre sus modernos edificios se encuentra la sede del Instituto Cervantes de Varsovia, que acoge desde hoy la muestra "León Felipe, ¿quién soy yo?" que ya han disfrutado zamoranos y madrileños. El acontecimiento cultural es muy simbólico, porque Felipe Camino fue uno de los primeros escritores en denunciar el Holocausto nazi, un acontecimiento al que en cada exposición (la anterior tuvo lugar en Praga) se acerca más. Como pista para el futuro, la localización de la próxima muestra: Cracovia.

El caso es que la apertura de la exhibición –organizada por Acción Cultural Española, Instituto Cervantes y Fundación León Felipe, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y la Junta– viene aparejada a algunas actividades sorprendentes. Una de ellas, denominada "Versos en la ciudad", supone la traducción al polaco de distintos autores europeos. De León Felipe ya figura en espacios públicos como marquesinas de transporte público o pantallas de led el poema "Ven con nosotros", en español y traducido al polaco por Carlos Marrodán.

Pero además, la editorial Lokator y el Instituto Cervantes han hecho a León un regalo muy especial. La prestigiosa casa de edición poética ha traducido por primera vez sus versos al polaco. No se trata, como explican los responsables del proyecto, de una antología al uso, de reunir los versos más relevantes de Felipe Camino. "León Felipe argumentaba que era el viento, el paso del tiempo, el verdadero antólogo sin que primara ningún otro criterio". La nueva edición, que además sirve para festejar el Día Internacional del Libro y de los Derechos de autor, conjuga los poemas cuyos versos aparecen citados en la exposición "¿Quién soy yo?".

Las actividades arrancan hoy con la inauguración de la muestra, a la que asisten los embajadores de México y España en Polonia. Un coloquio, en el que participa el traductor Carlos Marrodán junto al comisario zamorano Alberto Martín, precede el corte de la cinta. Los asistentes recorrerán las estancias de la sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Varsovia, cuya amplitud ha permitido desplegar la práctica totalidad de los materiales reunidos para el proyecto.

De hecho, quienes acudan a la muestra podrán ver 53 fotografías, 17 facsímiles de documentos vistos en Zamora y Madrid, dos esculturas de Hipólito Pérez Calvo, tres óleos, discos de vinilo, primeras ediciones de libros y tres reproducciones sobre gasa en gran formato. Felipe Camino "es un personaje muy desconocido y no se trataba solamente de situar unas fechas límite, su nacimiento en 1884 y su muerte en 1968. Queríamos hablar de la intensa biografía y de su obra, así como del impacto de su producción poética y de sus relaciones personales", explica Alberto Martín desde Varsovia, mientras supervisa los trabajos de montaje de la muestra, que abre hoy sus puertas hasta el 24 de mayo.