Oftalmología fija consultas de pacientes en mayo de 2020, con un año de demora

25 de mayo de 2020. O sea, dentro de un año y un mes. Es la fecha de cita que ha recibido una paciente de Zamora para una consulta de Oftalmología. Se trata de una demora a todas luces excesiva, sea cual sea el problema de salud que ha motivado la petición de asistencia. El caso pone de manifiesto los retrasos que padece el servicio de Oftalmología del Complejo Asistencial de Zamora desde hace mucho tiempo y que se ve a simple vista a nada que uno se pase por las atestadas salas de espera de las consultas, y pese a que reiteradamente son negados o matizados por los responsables del centro y el ya exdelegado de la Junta en Zamora, Alberto Castro, candidato a representar a la provincia como procurador en las Cortes Regionales por el Partido Popular.

Muy reciente está todavía la resolución del Procurador del Común, publicada el pasado 2 de abril por este diario, en la que se hacía eco de la queja de un ciudadano que había acudido a la institución porque la cita de Oftalmología de Zamora le había llegado para casi un año después de pedirla. Y en la que recomendaba a Sacyl l para que "haga una permanente y estrecha vigilancia de los mecanismos adoptados para la reducción de las listas de espera, buscando otros cauces en el caso de que éstos resulten ineficaces y tratando de asegurar la igualdad y equidad en el sistema por razón del territorio".

La institución que preside Tomás Quintana solicitaba asimismo que "se impartan instrucciones para que los interesados tengan conocimiento de su puesto exacto en las listas de espera de modo que puedan controlar adecuadamente la evolución de las mismas". La recomendación surgió a raíz de la queja presentada por un vecino de Zamora, "quien encontrándose en lista de espera para consulta de Oftalmología había sido citado para el día 14 de octubre de 2019, esto es, para casi un año después de la solicitud". La Junta responde al Procurador del Común que el paciente en cuestión "se encuentra en lista de espera desde el día 5 de noviembre de 2018 (sin indicar el número que ocupa en la lista) y que la fecha prevista de consulta es 11 de junio de 2019".

A 30 de noviembre del pasado año la lista de espera para consultas de Oftalmología presentaba grandes diferencias, desde los 250 pacientes del Complejo Asistencial de Ávila a los 4.791 de Burgos. En el caso del Complejo Asistencial de Zamora, la lista de espera era de las más altas, con 2.349 pacientes. Quintana señaló que el derecho a la salud "no puede supeditarse a una deficiente organización burocrática hospitalaria o a meros formulismos, desgraciadamente muy usuales".

La Junta niega la mayor

Pues bien, un día después, el 3 de abril, respondía el delegado de la Junta, Alberto Castro, para negar que la lista de espera para las consultas de Oftalmología sea de un año, aunque no especificó los plazos de demora de la especialidad, en la que, reconoció, faltan especialistas. Dijo que "en Zamora estamos mejor que en otras provincias", lo que no significa que la situación del Complejo Asistencial sea la óptima.

"No es cierto que haya esperas de un año. Cuando un médico de Primaria difiere a un paciente a consulta existe una ponderación y se establecer una prioridad 1, 2 o 3, dependiendo del diagnóstico que hace el médico. Y hay pacientes que van por prioridad uno, que se ven mañana y otros con una situación que no decimos que no sea preocupante, pero pueden esperar porque existe un retraso. Seguimos teniendo un déficit de Traumatología y Oftalmología", situación de falta de especialistas que se da "no solo en Zamora, sino también en otros puntos de España".